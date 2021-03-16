Разработали новую функцию для пользователей Skype фото: pinterest.com

Версия Skype Preview (8.70.76.48) для Windows получила новую функцию активного шумоподавления. Недавно американская компания Microsoft начала ее тестирование.

Теперь пользователи смогут слышать только своего собеседника несмотря на гул во время совещаний, сообщает GizChina.

Появилась также возможность переключаться между несколькими аккаунтами без необходимости ввода паролей каждый раз. Пользователи смогут видеть, кто из участников присутствует во время видеовызова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приложение Google Camera получило новую функцию

Китайский разработчик соцсети TikTok планирует создавать собственные процессоры. Сейчас он занимается поиском соответствующих специалистов.