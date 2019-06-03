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понедельник, 03 июня 2019 16:40

Рассказали, какая группа крови привлекает комаров больше

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Рассказали, какая группа крови привлекает комаров больше
Комары больше всего любят людей с первой группой крови Фото: Вікіпедія

Комары предпочитают людей с первой группой крови.

Каждая группа крови имеет индивидуальный состав. Так, вторая содержит белок антиген, у людей с первой группой его нет. Именно последняя и больше всего нравится комарам. Ученые считают, что причиной является особая консистенция крови, а также гладкая поверхность эритроцитов, сообщает replyua.net.

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На втором месте - вторая группа крови. Кроме этого, самки комаров больше любят кровь второй группы отрицательного резус-фактора. Что касается людей с третьей и четвертой группами, то они насекомым не очень нравятся.

Стоит отметить, что неизвестно, как комары определяют группу крови перед тем, как ее пробуют.

Комаров очень привлекает запах пота. Они чувствуют его за тысячи метров.

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Дата
03
июня

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