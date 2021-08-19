Рассчитали до рекордного значения число Пи

Рассчитали число Пи. Фото: ТСН

Стало известно о новом рекорде. Число Пи рассчитали до значения 62,8 триллиона цифр.

Сейчас исследователи ожидают официальной регистрации в Книге рекордов Гиннеса. А пока этого не произошло, они назвали последние десять цифр расчета: 7817924264, сообщает The Guardian.

Расчет занял 108 дней и девять часов, – рассказывают ученые.

Расчетом занимаются в Университете прикладных наук Граубюндена, что в Швейцарии. Предыдущий рекорд исчисления достигал 50 триллионов цифр.

Большего значения таких длинных расчетов для земной науки нет. Чаще всего их применяют для проверки мощности суперкомпьютеров. Таким способом проверяют, сколько знаков после запятой определит машина за единицу времени. В целом же для современной науки и любых точных расчетов достаточно 40 цифр.

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Число Пи является математической константой, определяемой отношением длины окружности к его диаметру. Значение обычно сокращается до 3,14. Однако после запятой остается еще множество цифр. Ученые с каждым годом рассчитывают их все больше.