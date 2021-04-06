Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета фото: education.ua

В сентябре 2020 года Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования обнаружил плагиат в работах министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. В свою очередь окружной административный суд Киева признал, что такие действия НАЗЯВО являются незаконными.

"Количество псевдоученых в Украине достигает 99,9 процента. Чаще всего диссертации и другие виды работ пишут на заказ. Если министр образования Украины или крутой бизнесмен защищает докторскую диссертацию, то на 99,9 процента это купленная работа. Общество с этим давно смирилось. В Украине считают нормальным явлением купить себе кандидатскую или докторскую работу. Много раз встречал источники, которые использовали мои идеи. Это является нормой для нашего общества. Чужая интеллектуальная собственность в Украине ничего не стоит", - рассказывает Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что на некоторое время Комитет по вопросам этики НАЗЯВО "превратился в инструмент манипуляций". Он убежден, что решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых "должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов".

"Как правило, вина не тех людей, которые защищали работы. Виноваты те, кто их создавал. Понятно, что эти работы выполняли на заказ. Не может министр образования и науки Украины, находясь на своем посту, писать многотомные работы. У него на это физически нет времени. Может быть так, что исполнители не доплатили, поэтому он выполнял работу не очень тщательно. В основном заимствуют идеи из русскоязычных источников. Потом оказывается, что это заимствование вообще из англоязычных источников. Сергей Шкарлет не является исключением в таких случаях", - добавляет Виктор Громовой.

Уголовную ответственность за плагиат предусмотрено ст. 176 Уголовного кодекса Украины. За такой вид нарушения предусмотрели штраф от 2400 до 17000 грн. Чаще всего в случае использования плагиата виновное лицо привлекают к гражданской ответственности.