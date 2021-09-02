Прописку в военкомат можно изменить в приложеним "Дія"

Услуга доступна для владельцев ID-карточек. Фото: pinterest.com

В приложении "Дія" появилась новая функция. Теперь пользователи смогут менять прописку в военкомат.

Услуга уже доступна в семи городах Украины для владельцев ID-карточек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Сервис будет полезен для тех, кто внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Новая функция поможет сократить количество затраченного времени на регистрацию.

"Как это работает? Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дія". Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто он - призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации", - пишут в ведомстве.

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После запроса приложение посылает в Единый государственный реестр заявление, а проверенная информация передается в территориальные центры предоставления административных услуг.

Сейчас "Е-рееестрация" работает в семи городах:

- Харьков;

- Винница;

- Луцк

- Ровно;

- Мариуполь

- Кривой Рог

- Киев.

Цифровые документы начали принимать центры административных услуг Киева. Услуга от 25 августа доступна во всех 14-ти ЦПАУ города. ID-карту, загранпаспорт, права или идентификационный код теперь не нужно брать с собой.