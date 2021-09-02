Прописку в военкомат можно изменить в приложеним "Дія"

В приложении "Дія" появилась новая функция. Теперь пользователи смогут менять прописку в военкомат.
Услуга уже доступна в семи городах Украины для владельцев ID-карточек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Сервис будет полезен для тех, кто внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Новая функция поможет сократить количество затраченного времени на регистрацию.
"Как это работает? Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дія". Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто он - призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации", - пишут в ведомстве.
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После запроса приложение посылает в Единый государственный реестр заявление, а проверенная информация передается в территориальные центры предоставления административных услуг.
Сейчас "Е-рееестрация" работает в семи городах:
- Харьков;
- Винница;
- Луцк
- Ровно;
- Мариуполь
- Кривой Рог
- Киев.
Цифровые документы начали принимать центры административных услуг Киева. Услуга от 25 августа доступна во всех 14-ти ЦПАУ города. ID-карту, загранпаспорт, права или идентификационный код теперь не нужно брать с собой.
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