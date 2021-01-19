Пролетел и упал в океан: над Австралией заметили метеор

 
Ексклюзивы
1/5
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 387
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 288
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 612
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1287
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 954
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 423
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 873
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 801
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 774
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
4
5
11
7
7
Разработали дрон с необычными крыльями
Разработали дрон с необычными крыльями
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Видео
Все видео
Пролетел и упал в океан: над Австралией заметили метеор
Пролетел и упал в океан: над Австралией заметили метеор
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla
Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3663
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2079
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6552
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 927
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 567
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 14:03

Пролетел и упал в океан: над Австралией заметили метеор

  Комментировать
Пролетел и упал в океан: над Австралией заметили метеор
Падение метеорита также было беззвучным. Фото: pixabay

В небе над Австралией 16 января пролетел яркий метеор.

Событие удалось зафиксировать на видео, пишет Еxpress.

"Сидим на нашей палубе в Кенсингтоне, и сам метеор только что пролетел над нами с горящим хвостом из обломков!", - рассказал очевидец Даллас Килпонен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Россией пронесся и взорвался метеорит

По словам астрофизика Бреда Такера из Австралийского национального университета, эти "огненные шары" в небе не являются редкостью. Этот случай отличается тем, что люди могли видеть его в субботу вечером, а не в час ночи, когда все спят. Падение метеорита также было беззвучным.

"Обычно, если вы видите, что приближается метеорит, и он начинает разбиваться на поверхности и фрагментироваться, люди слышат звуковой удар. Так что тот факт, что мы этого не слышали, но люди четко видели фрагменты, вероятно, означает, что они распались выше в небе - около 80 километров ", - сказал он.

С видео можно предположить, что метеор упал в океан.

Возле нашей планеты 22 января пролетит астероид 2020 YE5 длиной 55 м. Об этом предупреждает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса, передает Express. Космическое тело будет лететь со скоростью 10,5 км/с или 37,8 тыс. км/ч., поэтому может облететь Землю за 1 ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пролетел и упал в океан: над Австралией заметили метеор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Американцы начали производить первые дизельные двигатели

Нацистского преступника отдали под суд через 42 года

Начался суд над правозащитниками

Вышел первый номер украиноязычного сатирического журнала

Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ

Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью

Появилась первая неоновая вывеска

Правительство возглавила дочь премьер-министра

Все началось с рекламы - состоялась первая велогонка "Тур де Франс"

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 33554
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 22149
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 7902
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 6894
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 5067
Наука+ИТ
Android разрабатывает для смартфонов суперполезную функцию
Android разрабатывает для смартфонов суперполезную функцию Просмотров: 117
Веб-сайты собирают личную информацию. Как проверить, что они "знают"
Веб-сайты собирают личную информацию. Как проверить, что они "знают" Просмотров: 234
Астрономы предупредили о приближении астероида к Земле
Астрономы предупредили о приближении астероида к Земле Просмотров: 207
Соцсеть ультраправых активистов разблокировали благодаря содействию России
Соцсеть ультраправых активистов разблокировали благодаря содействию России Просмотров: 234
Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой
Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой Просмотров: 252
Больше всего комментируют
4
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Ученые развеяли главный миф пандемии
2
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
Голосов: 3788
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть