Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  

Что подарить на День святого Николая и Новый год? Фото: afisha.lutsk.ua

Приближается День Святого Николая и Новый год. Возникает много вопросов. Как выбрать подарок? На что обращать внимание? Это довольно хлопотное занятие, но если внимательно прислушаться к своему окружению можно получить удовольствия от процесса, - рассказала Gazeta.ua экспертка с этики Наталья Рудич. Она объяснила как выбрать подарки ребенку, любимым, пожилым людям, коллегам и руководству.

В первую очередь он должен дарить эмоции. Рекомендую подходить к этому вопросу серьезно. Наблюдайте за потребностями личности, за ее предпочтениями. Иногда мы не замечаем, как люди сами говорят о своих желаниях. Если быть внимательным, можно выбрать точный подарок. Например, подруга обмолвилась, что имеет старую сумку. Мама заговорила об отдыхе в Карпатах. Такие мелочи стоит запоминать, а еще лучше записать. Потому надеяться на то, что наступит праздник и вы все вспомните - плохая идея.

За сколько дней надо готовить подарки?

Чем раньше продумаете детали, тем лучше получится подарок. Для родных и друзей выбирайте взвешенно. Бутылку шампанского и цветы, можно предоставить человеку с которой знакомы неделю. Для близких планируйте подарок за полгода.

Что подарить любимым?

Любимые люди, те, кому легче выбирать подарок. Мы знаем их желание и вкусы. Это может быть все что угодно. От предметов быта до личных вещей. Никаких табу, не ограничивайте полет фантазий. Важно обращать внимание на увлечения и интересы половинки. Это может быть путешествие на двоих, отдых в спа салоне или желанный гаечный ключ.

Что подарить ребенку?

Проанализируйте увлечения ребенка. Например, она любит рисовать, подарите - краски, альбом и другие необходимые вещи. Если это не ваш ребенок, спросите совета у их родителей. Они точно знают. Игрушки всегда актуальный подарок. Даже если ребенок поиграет ней один раз, вот уже получит положительные эмоции. При выборе подарка учитывайте возраст. Для детей от 3 до 5 лет можно выбрать мягкие игрушки, раскраски с любимыми героями мультика или сказки. Не стоит думать стереотипами. Если мальчик, то машинка, а девочка - кукла или единорог. Основной подарок рекомендую дополнить книгой. Она уместна в любом возрасте. От 6 до 8 лет дети очень непоседливые. Выбирайте активные игры, спортивное снаряжение и средства передвижения - ролики, велосипед, скейтборд, самокат. Также игрушки. Они уместны точно лет до 11. Самое выбирать подарки для детей от 9 до 15 лет. Лучше спросить чего бы они хотели, о чем мечтают. На этом этапе жизни дети проводит много времени с друзьями и меньше с родителями. Настольная игра или головоломка уместно дополнит праздник. От вас зависит как дети проведут время, "повиснут" в телефоне или поиграют в настольную игру.

Как часто надо дарить детям подарки?

Детям следует дарить подарки, не только по праздникам, но и в обычный день, чтобы вызвать положительные эмоции. Но не рекомендуют использовать их, как метод поощрения. Для этого есть другие способы. Радовать малышей надо часто, чтобы они чувствовали беззаботное детство. Но не каждый день. Например, идете с ребенком в магазине, а он капризничает - хочет очередную машинку. Потому что зеленая есть, красная тоже, а тут еще и синяя стоит, в таком случае не надо покупать все что попадет под руку. Другое дело, если ребенок собирает коллекцию машинок, тогда можно просто так купить редкую игрушку. Приучайте детей с детства, что не нужно зарастать большим количеством вещей.

Что подарить коллегам и руководству?

Зависит от того в каких вы отношениях. Если это близкий коллега, то должны знать ее предпочтения. Ориентируйтесь на них. Если вы мало владеете информацией о коллеге, а хотите поздравить, то подарите полезную вещь. Это может быть предмет, который дополнит рабочее место. Если человек долго сидит на работе подарите настольную лампу. Также можно дарить вазоны, блокноты, оригинальные ручки. Учитывайте привычки и потребности. Нравится вино - приобретите электронный штопор. Что касается руководства, то уместным подарком будет сувенирная продукция, то что-то с логотипом компании или предмет интерьера. Например, вазон с цветами. Даже если подарок не понравится, то за растением точно кто присмотрит.

Что выбрать для пожилых людей?

Дарите то, что напоминает положительные моменты. Например, в фотоальбом можно вклеить родственные снимки или фотографии с детства и юности. Хороший вариант - видеофильм. Можно собрать все видео, которые хранятся у родственников, друзей и объединить в одно. Это полезный презент, который подарит эмоции на долгое время. Его можно просматривать и весело проводить время с семьей. Не стесняйтесь спрашивать у старших об их потребности и желания. Возможно, они знают чего хотят, и не надо изобретать велосипед.

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Что неуместно дарить и почему?

Существуют и традиционные запреты. В Украине не принято дарить режущие предметы - нож, ножницы. Также крестик, зеркало, пояса, пустые кошельки и часы. Впрочем, люди уже отходят от этих примет. Руководству не стоит дарить деньги и личные вещи. Например, пижаму, белье, средства гигиены. Заранее узнайте нет ли аллергии на цветы или сладости. Потому что может возникнуть не приятная ситуация. Вы подарили штопор, а человек не употребляет алкоголь. Такие оплошности говорят о том, что подарок выбирали для галочки.

Можно ли дарить деньги? Когда это уместно? Как их упаковать?

Легче всего подарить деньги и ничего не придумывать. Но это не лучший вариант для подарка. Только если об этом просит человек, которого вы хотите поздравить. Если решили дарить деньги, то попробуйте их оригинально презентовать. Обыграйте словам, например, я дарю не деньги, а возможность. Никогда не давайте в руки голые купюры. Лучше обменять на сертификат или на иностранную валюту. Кстати, в украинских банках есть услуга Подарочный депозит. Те деньги, которые вы планировали положить в конверт, положите на карту. Чтобы открыть депозит, подтверждение и документы лица, на которое его регистрируют, не требуется. Открывайте счет не более чем на полгода, ежемесячно на него будут "капать" проценты. Деньги можно снять в любой момент, согласно сроку действия. Рекомендую дарить карту в кошельке. Обычно валютный подарок дарят на свадьбу, но банальными конвертами никого не удивишь. Не бойтесь рисковать. К листьев денежного дерева прикрепите скотчем или прищепкой сумму денег, которую планировали дарить. Лучше разменять купюры, чтобы их было много. Это выглядит эффектно. Например, не просто положил 500 гривен, а целый символ богатства. Также в "Нацбанке" можно приобрести неразрезанные листы банкнот номиналом одна, две, пять и десять гривен. По 60 купюр на одном печатном листе. Рекомендую вставить в рамку и подарить как картину. А владелец подарка пусть уже сам думает, что с ними делать дальше - пусть висит на стене или при случае пойдет в банк, чтобы их разрезали. Насколько обертка важный элемент подарка? От упаковки подарка зависит 50 процентов впечатление. Обертка это первое, что видит человек. Она дает возможность несколько минут пофантазировать о том, что же находится внутри. Обертка говорит о том, насколько вы серьезно подошли к выбору подарка. Фантазируйте. Завернуть можно во что угодно. Это может быть опрятная коробка с бантиком или что-то совсем неожиданное, например, газета или мусорный пакет. Учитывайте темперамент человека. Если имеет чувство юмора - пошутите. Обертка может намекать на тему подарка или наоборот сбивать с толку. Обыграйте. Если планируете подарить украшение или что-то малого размера, возьмите большую коробку, а в ней методом матрешки, ставьте все меньше и меньше по размеру коробки. В маленькую положите подарок. Свободное пространство между слоями картона можно засыпать конфетами или дополнительными подарками. Делайте все, что приходит в голову. Не рекомендую дарить подарки в фирменных пакетах. Например, в целлофановом с "Розетки" и других подобных. Это выглядит так, что вы бежали впопыхах на праздник и в последний момент вспомнили о подарке. Уделяйте больше времени на обертку.

Как действовать, если подарок не понравился?

Как бы то ни было, но это проявление внимания. Человек старался. Если не очень близкий человек упустила с подарком - не стоит лицемерить и прыгать от счастья. Спокойно поблагодарите и улыбнитесь. А если родной человек не удовлетворила ваши потребности - намекните. Только делайте это корректно и осторожно. Например, муж подарил золотые серьги. Долго их выбирал, но не угадал со стилем. Спасибо, а на следующий день скажите об этом. "Очень рада, что ты подарил мне эти серьги, но, к сожалению, это не мой стиль. Давай обменяем их на другие?". Достаточно часто возникают ситуации, когда вещь нам не нравится и просто валяется на полке или в шкафу, а родные спрашивают: "Где мой подарок?". Лучше сказать сразу.

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В столице с 19 декабря по 14 января на Софиевской площади гостей будет приветствовать интерактивный Святой Николай. Голограмма будет появляться каждый час, чтобы поздравить малышей и всех посетителей праздничной площади, сообщает ТСН.