Приложение в смартфоне помогает приобретать полезные привычки

Для преодоления безработицы и создания условия для поступательного экономического развития в ООН разработали программу Цель устойчивого развития №8 "Достойный труд и экономический рост". Ее задачами является обеспечение всех людей продуктивной занятостью и достойной работой, уменьшение количества молодежи, которая не работает, искоренение принудительного труда, содействие модернизации и инновационной деятельности на предприятиях и другие.

Компания Carlsberg Ukraine также поддерживает эту программу, ее специалисты разработали календарь постоянных привычек. Он базируется на основе 17 Глобальных целей ООН. Каждый месяц соответствует одной или двум Целям устойчивого развития. Май посвящен развитию производительности, достойному труду и называется "Работай на будущее".

Автор: Carlsberg Ukrain Календар устойчивых привычек

Именно в мае с помощью простых советов можно узнать, какую пользу и профессиональные возможности несут деловые соцсети и онлайн-курсы, насколько важно тайм-менеджмент, какие навыки развивают экономические настольные игры, как заниматься йогой прямо на рабочем месте и еще много чего полезного и интересного.

"Мир профессий очень быстро меняется. Сто лет назад большинство людей работали в аграрном секторе, - рассказывает экономист, доцент и проректор по научной работе в Киевской школе экономики Владимир Вахитов. - Пятьдесят лет назад очень многие работало на производствах, и людей с мотыгами заменили комбайны. Сегодня мы видим все больше профессий в сфере услуг, а традиционные задачи на конвейерах все чаще выполняют работы. Сегодня много вакансий на позиции, которые не существовали еще 20-30 лет назад, - СММмник, дизайнер компьютерных игр или программист моделей для 3D-принтеров. Зато почти исчезли, например, продавцы (и знатоки) компакт-дисков и кассиры в авиакассах. Сегодня уже нет уверенности, что профессия, которой учат в университете, не исчезнет в течении 15 лет. Именно поэтому вместо изучения профессий на первый план выходит приобретение критически важных навыков. Согласно исследованию Всемирного экономического форума, узкие специальности (управление персоналом, финансовый менеджмент, контроль качества) становятся менее актуальными, чем общие умения - аналитического мышления, критического мышления, креативности, лидерства, эмоционального интеллекта. И именно на этом следует сегодня сконцентрировать свой процесс обучения. Даже работа начального уровня потребует большей сложности, большей взаимодействия с клиентами, командной работы. Поэтому умение быстро учиться, адаптироваться к изменениям, построить собственную сеть поддержки занимают важные места среди ежедневных привычек настоящее ".

Календарь постоянных привычек можно загрузить на смартфон, синхронизировав его с Google, iOS или Outlook. И ежемесячно там можна получать простые и интересные советы, выполняя которые, можно сделать лучше себя и мир вокруг.

В Украине по состоянию на начало года насчитывается 420 тыс. Безработных. Такие данные обнародовал Центр Разумкова