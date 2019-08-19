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понедельник, 19 августа 2019 15:31

Представили чемодан для космических туристов

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Автор: Naked Science
  NASA и дизайнеры создали чемодан для будущих космических туристов
NASA и дизайнеры создали чемодан для будущих космических туристов

NASA заключила контракт с дизайнерами на создание концепции чемодана для будущих космических туристов.

Чемодан создала берлинская команда с Horizn Studios, сообщает портал Naked Science.

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Чемодан изготовили из углеродного волокна с графеновым покрытием. Вес - 900 г. Она может складываться и занимать минимум места.

Для условий невесомости чемодан имеет электромагнитную опорную плиту. Ее можно прикрепить к полу или стене. Через индуктивное зарядное поле от нее можно подзарядить смарфон.

Чемодан для будущих космических туристов разрабатывали с 18-летней Алиссы Карсон. Девушка получила разрешение на выход в космос и будет среди тех, кто отправится в 2033-м колонизировать Марс.

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