 
Ексклюзивы
1/5
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Просмотров: 45
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 63
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 1800
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 117
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 207
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 792
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 306
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1251
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
2
5
3
3
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Без проводов и на расстоянии 2 м - Xiaomi создали новую зарядку
Без проводов и на расстоянии 2 м - Xiaomi создали новую зарядку
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Они под угрозой вымирания - обнаружили новый вид китов
Видео
Все видео
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 306
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1251
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 432
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 90
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
пятница, 12 февраля 2021 18:20

Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников

  Комментировать
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников
Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников фото: school5.if.ua

Бесплатными государственными электронными журналами и дневниками пользуются 134 учреждения среднего образования Украины. Больше всего школ подключились к этой системе в Днепропетровской (16), Ивано-Франковской, Киевской и Сумской (по 8) областях. Эти учреждения создали электронные журналы.

"Благодаря электронному дневнику я всегда могу посмотреть расписание и домашние задания детей. Особенно актуально это было в младших классах, так как иногда забывали записать домашнее задание. Также могу контролировать оценки. Это едва ли не самое большое преимущество. Здесь уже страницу не вырвешь и 2 на 12 не исправишь", - говорит Gazeta.ua мать двух пятиклассников Анна Романенко.

Рассказывает, что в электронном дневнике есть возможность в любое время написать учителю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать лучшего репетитора для школьника

"3 года назад в нашей школе ввели электронный дневник. Негативной реакции у детей такое нововведение не вызвало. Раньше спрашивали, какие уроки задали. Теперь самостоятельные. Знают, что я вижу оценки. Поэтому понимают, что вечером я буду или хвалить их, или же будем разбирать ошибки. Например, если написали контрольную работу не очень хорошо", - рассказывает Анна Романенко.

По ее мнению, больше всего в электронных дневниках заинтересованы родители.

"Учителя сначала восприняли электронный дневник как дополнительную нагрузку. Сейчас поняли, что это дополнительный стимул для детей учиться лучше, ведь родители все контролируют", - добавляет.

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. В общем назначат 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе.

Автор: Алёна Лищук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 64028
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 55206
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 10935
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9342
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 7749
Наука
Это было мощно - заработал первый украинский ядерный реактор
Это было мощно - заработал первый украинский ядерный реактор Просмотров: 198
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
 Просмотров: 207
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
3
 Просмотров: 1098
Ученые сделали ужасающий прогноз глобального потепления
Ученые сделали ужасающий прогноз глобального потепления Просмотров: 1170
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
5
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
4
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
1
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
Голосов: 34
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть