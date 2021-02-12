Позволяют ли электронные дневники контролировать успеваемость школьников фото: school5.if.ua

Бесплатными государственными электронными журналами и дневниками пользуются 134 учреждения среднего образования Украины. Больше всего школ подключились к этой системе в Днепропетровской (16), Ивано-Франковской, Киевской и Сумской (по 8) областях. Эти учреждения создали электронные журналы.

"Благодаря электронному дневнику я всегда могу посмотреть расписание и домашние задания детей. Особенно актуально это было в младших классах, так как иногда забывали записать домашнее задание. Также могу контролировать оценки. Это едва ли не самое большое преимущество. Здесь уже страницу не вырвешь и 2 на 12 не исправишь", - говорит Gazeta.ua мать двух пятиклассников Анна Романенко.

Рассказывает, что в электронном дневнике есть возможность в любое время написать учителю.

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"3 года назад в нашей школе ввели электронный дневник. Негативной реакции у детей такое нововведение не вызвало. Раньше спрашивали, какие уроки задали. Теперь самостоятельные. Знают, что я вижу оценки. Поэтому понимают, что вечером я буду или хвалить их, или же будем разбирать ошибки. Например, если написали контрольную работу не очень хорошо", - рассказывает Анна Романенко.

По ее мнению, больше всего в электронных дневниках заинтересованы родители.

"Учителя сначала восприняли электронный дневник как дополнительную нагрузку. Сейчас поняли, что это дополнительный стимул для детей учиться лучше, ведь родители все контролируют", - добавляет.

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. В общем назначат 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины при условии, что ребенок выбирает и учится в украинском вузе.