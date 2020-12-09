Появился мировой рейтинг скорости интернета: на каком месте Украина

Скорость интернета в Украине составляет 25,15 Мбит / с Фото: Google

В мировом рейтинге скорости интернета в Украине занимает 58-е место. Его скорость составляет 25,15 Мбит/с. Об этом сообщает Speedtest Global Index.

Исследователи компании сравнили характеристики скорости кабельного интернета в 176 стран.

В прошлый раз анализ скорости проводили в октябре этого года. Тогда скорость кабельного интернета была больше 61,78 Мбит/с.

Ведущую позицию занимает Южная Корея. Ее показатель скорости кабельного интернета - 162,40 Мбит/с. На 2-м месте Китай - 140,74 Мбит/с. Тройку лидеров закрывают Объединенные Арабские Эмираты с результатом 117,84 Мбит/с.

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Министерство цифровой трансформации вместе с мобильными операторами Украины планируют покрыть соединительные дороги высокоскоростным интернетом за 4 года. Об этом сказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга, сообщает "24 Канал".