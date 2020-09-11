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пятница, 11 сентября 2020 11:54

Появилась дата выхода новой игровой приставки Sony PlayStation 5

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Появилась дата выхода новой игровой приставки Sony PlayStation 5
Запуск Disney + в Бразилии запланировали именно на 17 ноября, - журналисты предполагают, что приставка также будет доступна в настоящее время. Фото: pixabay

С 17 ноября 2020 в продаже будет доступен консоль PS5.

Приставка может выйти одновременно с запуском стримингових сервисов, пишет бразильский медиапортал Tecnoblog.

С онлайн-презентации нового поколения консоли PlayStation 5 прошло ровно три месяца, а пользователи до сих пор не знают, когда она появится в продаже в разных странах. Как и в предыдущих версиях PlayStation, консоль пятого поколения получит дополнительный пульт дистанционного управления для управления стриминговими платформами Netflix, Spotify, YouTube и Disney +, с отдельными кнопками под эти сервисы.

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Запуск Disney + в Бразилии запланировали именно на 17 ноября, - журналисты предполагают, что приставка также будет доступна в настоящее время. Мол, Sony не может продать пульт с кнопкой "Disney +", которая не будет работать. Если эти данные подтвердятся, PS5 получится как минимум на неделю позже, чем их главный конкурент - новая консоль Xbox Series X. Эксперты предполагают, что в Sony могут ждать, пока Microsoft выпустит свою приставку, и реальной датой выхода PS5 на рынок может оказаться 20 или 27 ноября.

Новая консоль PS5 получила изготовлен по индивидуальному заказу 8-ядерный процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц, который содержит GPU с 32 вычислительными блоками (до 2,23 ГГц) на базе архитектуры AMD RDNA 2. Производительность графической подсистемы заявлена ​​на уровне 10,28 терафлопс. Она оказалась ниже по сравнению с Xbox Series X (12 терафлопс), тем не менее, высококачественная графика должна быть главным преимуществом новинки. Приставка может запускать игры в качестве 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также в решении 8K. Кроме этого, в Sony подтвердили, что около ста лучших игр для PS4 будут совместимы с PS5.

В Sony заявили, что PS5 будет в 100 раз быстрее, чем PS4 через кастомными жесткого диска SSD, который обеспечивает повышенную скорость воспроизведения игр. По предварительным данным, стоимость приставки составит около $ 500, как и цена новой Xbox Series X.

Компания Microsoft представила игровую приставку Xbox следующего поколения. Она получила название Xbox Series X. Благодаря новому дизайну приставку можно будет использовать и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

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