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среда, 02 февраля 2022 22:55

Последние кибератаки на Украину – "пристрелочные". Это еще не взлом критической инфраструктуры - инсайдер

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Последние кибератаки на Украину – &quot;пристрелочные&quot;. Это еще не взлом критической инфраструктуры - инсайдер
Проект киберобороны и кибервойск в Украине получит развитие. Но его не будут обсуждать в публичной плоскости. Фото: pixaby.com

Январская атака на государственные сайты — один из элементов гибридной войны против Украины, уверен киберэксперт, более десятилетия работавший как в бизнесе, так и в органах. Он расследовал киберинциденты и атаки.

Эксперт хорошо знаком с ситуацией изнутри: как устроена кибербезопасность бизнесов, госорганов, СБУ, Госспецсвязи. Какие уязвимые места, кто орудует "на той стороне" и почему взломать в Украине в принципе можно все.

Пересказываем самое интересное из его интервью для издания dev.ua.

Об отсутствии единой версии атаки на госресурсы 13-14 января:

Расследование продолжается. И никогда не будет опубликовано. Общественности это знание не очень-то и нужно. Что важно: если будет угрожать серьезная агрессия, ее предвестником будет напряжение такого рода вещей, чтобы психологически повлиять на общество и парализовать некоторую деятельность. Необязательно танками ехать - можно неделю посидеть в городе без света и канализации.

Из около 70 атакованных госресурсов многие просто с перепугу отключили сайты.

Про атаку на МТСБУ - реестр автогражданки:

Это темная история. Он до сих пор не работает. Проводится внутреннее расследование. И это дело частной структуры – воспользоваться ситуацией и проверить свою защиту.

Кто стоит за атакой:

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк говорил Reuters, что в атаке причастна хакерская группа, ранее атаковавшая Литву, Латвию и Польшу. И эта информация действительно циркулировала в профессиональных кругах. Но она была скорее предположением, версией коммерческих исследователей, а не правоохранителей.

О "Дії" и утечке данных об украинцах в сеть:

Понятно, что выписки из "Дії", которые выложили в интернете, просто могли быть компиляцией каких-то данных в надежде попасть под волну пиара. Хотя не исключено, что это информация от тестировщиков, которые где-то там хостили свои ресурсы. И они впоследствии были скомпрометированы.

Есть еще одна версия в экспертных кругах. Известно, что все данные граждан Украины хранятся в реестрах, а "Дія" только отображает их. Но для технологических нужд необходима промежуточная, временная база (буфер обмена, кэш), которая находится на стороне инфраструктуры портала "Дія", и там временно сохраняются запросы и ответы из реестров. Вот с этой промежуточной базы и могла произойти утечка.

О последствиях:

Это нельзя назвать изломом критической инфраструктуры. Те атаки, которые произошли сейчас — они были пристрелочными. Тестовыми. Более серьезные, как на энергетическую инфраструктуру в 2015 году, когда хакеры отключали свет в Закарпатье, могут повторить и сейчас.

О враге:

Группировки создают их силовые структуры: ГРУ, ФСБ и внешняя разведка. В РФ произошло сращение хакерских группировок на патриотической и взаимовыгодной основе. Это давно произошло. С тех пор как они на кардерстве начали зарабатывать деньги, органы через компроматы начали привлекать их к сотрудничеству.

Будет ли ответ:

У России тоже не все хорошо с защищенностью данных в государственных органах. И если наши хакеры соберутся, чтобы дать им люлей, возможно, все у них получится. Но наше государство не ставит таких целей. У нас доктрина оборонная.

Более профессиональные специалисты – это те, кто защищает, а не те, кто атакует. Тех, кого не ломают, и не видно. А если о них говорят, значит, они не такие уж профессионалы.

Защита гарантирует возможность атаковать. Если ты не защищен, но пытаешься атаковать, твои действия контролируются противником с самого начала. И шансов добиться успеха мало.

Что сейчас в Украине можно хакнуть:

Все. К сожалению, после атаки Petya/notPetya в 2017 году не до конца были извлечены уроки.

О вреде тотальной цифровизации:

Открытые данные и решения на их основе, к которым мы сейчас привыкли, вредны для нас в условиях войны. Это абсолютная норма в открытых гражданских обществах, которые за счет своих публичных данных наводят порядок в системе и сильно экономят на их обработке.

Открытые данные – это хорошо. Но при этом в нынешний период это достаточно серьезно поднимает нашу уязвимость. Хакеры понимают, что они в Украине могут ломать все что угодно. Поэтому и таков всплеск активности.

О заработках в киберзащите:

В госсекторе наблюдается огромный перекос в сторону покупки чего-то дорогого – железа, софта. При этом скиллы сотрудников могут быть на очень низком уровне. И они просто не смогут воспользоваться этим железом.

Не вкладывать в людей – это губительно.

В СБУ получают в среднем в районе 30–40 тыс. грн. Слишком хорошие спецы получают чуть больше. Но это единицы.

В Госспецсвязи сейчас подняли. У них уже либо на уровне, либо даже чуть-чуть больше. И опять же это касается единиц. Основной стафф по-прежнему получает мало.

О защите Вооруженных Сил:

Военные считают, что их главное преимущество в разрезе кибератак – то, что данные не оцифрованы. И хранятся в картотеках. С другой стороны, хакерам эти картотеки и не нужны. Они могут получить о военных гораздо больше данных через обслуживающий их бизнес. Который оцифрован. К примеру, какие поставки продовольствия происходят, когда и куда, в каком объеме. Имея такой фактаж под рукой, можно составить о военных гораздо более точную и динамично меняющуюся картинку, чем доступная нам изнутри.

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Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января сломали неизвестные.

На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

На входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи.

Также преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.

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Дата
02
февраля

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