Показали уникальный снимок Млечного пути

Астрономы засняли в центре Млечного Пути уникальную панораму сверхмассивной черной дыры.

Снимок сделали с помощью телескопа MeerKAT, передает Naked science.

На изображении видно уникальные детали сверхмассивной черной дыры, находящейся на расстоянии 25 тыс. световых лет от Земли в направлении созвездия Стрелец. Масса - 4,3 млн масс Солнца. Панорама охватывает пространство примерно в 1000х500 световых лет, а цвета на картинке соответствуют интенсивности радиосигнала, от слабого красного до ярко-белого.

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Ученые получили уникальный снимок центра Млечного Пути. Фото: zn.ua

На снимке можно увидеть останки сверхновых и филаменты излучает вещества.

"Природа этих филаментов остается неизвестной, однако сама возможность различить их в таких деталях дает ценную информацию о магнитных полях, окружающих активный центр Млечного Пути", - говорят ученые.

Астрономам впервые удалось зафиксировать двойной выброс материи из черной дыры. Объект расположен в 800 млн световых лет от Земли.