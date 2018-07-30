Показали уникальное фото Сатурна

Космический телескоп Hubble сделал снимок Сатурна во время противостояния Земле.

Снимок сделали в июне нынешнего года. Это первое фото Сатурна в рамках проекта Outer Planet Atmospheres Legacy. Ученые изучают эволюцию планет Солнечной системы, пишет "Новое время".

Автор: НАСА

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На изображении хорошо видны кольца Сатурна. Их зафиксировали благодаря тому, что планета находилась на близком расстоянии к Земле, - 1,36 млрд км. Это называют противостоянием планет.

Во время него Солнце, Земля и планеты становятся в одну линию. Солнце освещает планеты, что дает хорошие условия для наблюдения.

Исследователи из Массачусетского технологического университета зафиксировали, как молодая звезда поглощает планету. Сделали это с помощью рентгеновской обсерватории Chandra.