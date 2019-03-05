Показали скриншоты нового браузера от Microsoft

В новом браузере Microsoft нет больше опции увидеть закладки всех открытых страниц и закрыть их Фото: МедиаНяня

В сети опубликовали первые кадры нового браузера американской компании Microsoft.

Несмотря на то, что многое из дизайна и иконок осталось неизменным по сравнению с предыдущим браузером, изменения для пользователей все же есть, пишет Эспрессо.

"Мы недавно смогли получить скриншоты нового браузера, а также несколько кадров с Microsoft Edge Store, в котором появились несколько дополнительных функций, которые являются результатом перехода браузера Microsoft от основания EdgeHTM на Chromium, и каким он может похвастаться", - говорится в сообщении .

В новом браузере Microsoft нет больше опции увидеть закладки всех открытых страниц и закрыть их. Также в новом браузере есть интегрированная поисковая система Bing.

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Замена связана в первую очередь со слабой популярностью как самого браузера, так и двигателя EdgeHTML в целом. Вместо последнего разработчики будут использовать Chromium. Он применяется при разработке браузера Google Chrome.

Команда разработчиков Chrome работает над новой технологией ускорения загрузки посещенных ранее страниц, под названием BFcache (back / forward cache). Сохраняя состояние JavaScript и DOM объектов в памяти, загрузка кэшированных страниц будут "супербыстрыми", - пишет TechSpot.