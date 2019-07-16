Показали самое детальное изображение структуры человеческого мозга

Биологи показали самое детальное сканирование мозга человека Фото: radiosvoboda.org

Биологи опубликовали самое точное сканирования мозга, которое сканировали более 100 ч.

Ученые из Массачусетского больницы сделали сканирование мозга с помощью магнитно-резонансной томографии. Это дает возможность рассмотреть структуры, которые отвечают за мышление человека, сообщает ScienceAlert.

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Использовали орган 58-летней покойной больной, который пожертвовали науке. Пациентка не страдала неврологическими заболеваниями, а умерла от пневмонии. Таким образом, специалисты изучали среднестатистический мозг практически без отклонений.

Результаты исследования еще не прошли рецензирование, однако биологи поделились результатами, разместив видео на Youtube.

Магнитно-резонансная томография - это томографический метод исследования внутренних органов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса.