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пятница, 02 апреля 2021 13:32

Показали робота, который может "видеть" сквозь стены

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Показали робота, который может &quot;видеть&quot; сквозь стены
Робот в 2 раза быстрее выполняет поставленные задачи, чем аналогичные роботы, оснащенные только камерой. Фото: pixabay.com

В США разработали робота RF-Grasp, который благодаря радиоволнам может обнаруживать предметы, спрятанные за стенами. Новая технология поможет роботам на складах находить заказы клиентов, которые сложно распознать обычной камерой.

Исследователи Массачусетского технологического института утверждают, что новый робот в 2 раза быстрее выполняет поставленные задачи, чем аналогичные работы, оснащенные только камерой, пишет The Next Web.

В отличие от видимого света и инфракрасного излучения, радиочастотные RF-сигналы могут проходить сквозь картонные коробки, деревянные стены, пластиковые крышки и цветное стекло. Робот, оборудованный камерой и RF-считывателем, сможет обнаруживать предметы, на которых установлены радиочастотные метки, даже если те будут спрятаны за другими предметами или стеной.

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В Великобритании разработчик мобильных приложений сделал предложение любимой с помощью робота. Дата предстоящей свадьбы будет зависеть от ситуации с пандемией. Пара надеется, что робот также доставит им обручальные кольца к алтарю.

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