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четверг, 23 июля 2020 22:01

Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Дату выхода игры не назвали. Фото: Xbox

Впервые показали тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Его выложили во время презентации Xbox Games Showcase.

На видео попала деревня новичков из первой игры серии, аномалии и персонаж в амуниции сталкера.

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Дата выхода игры неизвестна. Некоторое время S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Microsoft для новой консоли Xbox.

20 марта 2007 вышла компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. украинского разработчика GSC Game World. Ее разрабатывали 6 лет. Релиз игры переносили много раз. Из-за технических неполадок вся игра на стадии разработки стерлась и разработчикам пришлось возобновлять ее с нуля.

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