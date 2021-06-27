Показали на видео, как ударная волна после взрыва сверхновой звезды столкнулась с газовой стеной

Чтобы отследить движение туманности, команда использовала данные рентгеновской обсерватории Chandra за 2004 и 2008 годы. Фото: Википедия

После взрыва сверхновой звезды образуется туманность, которая расширяется в пространстве. Ученые продемонстрировали на видео, как ударная волна после взрыва сверхновой столкнулась с окружающей стеной из газа.

Движение космической структуры впервые было измерено с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra. По оценкам астрономов, свет от взрыва сверхновой достиг Земли около 1700 лет назад. В то время в Китае господствующей династией была династия Цзинь, а в Северной Америке достигла расцвета цивилизация мая.

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На видео видно, что взрывная волна и остатки звезды удаляются от места взрыва и сталкиваются со стеной из окружающего газа, которая называется RCW 89.

Чтобы отследить движение туманности, команда использовала данные рентгеновской обсерватории Chandra за 2004 и 2008 годы. Кроме того, использовали комбинированные изображения из наблюдений, сделанных в конце 2017 года и в начале 2018 года. Скорость распространения ударной волны достигает 4900 километров в секунду.

Первый китайский марсоход Zhurong прислал на Землю серию снимков с Красной планеты.