Показали дизайн сверхбыстрого самолета

Самолет сможет перевозить людей со скоростью в три раза больше скорости звука. Фото: Virgin Galactic

Британская компания Virgin Galactic представила дизайн своего нового сверхбыстрого пассажирского самолета. Он сможет перевозить людей со скоростью втрое больше скорости звука - 330 м/c. Это также примерно в четыре раза больше, чем средняя скорость пассажирских самолетов сейчас.

Предполагается, что самолет Virgin Galactic сможет вместить 9-19 пассажиров и лететь на высоте более 18 км, сообщает Громадське. В кабине хотят обустроить места для первого и бизнес-класса. Летать аппарат будет на экологически чистом топливе. Самолет будет иметь дельтавидное крыло и специальные двигатели, разработанные британской компанией Rolls-Royce. Это единственная компания в мире, которая уже создавала двигатели для пассажирского самолета, способного развивать сверхзвуковую скорость, - британско-французского "Конкорда".

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Разработкой самолета Virgin Galactic занималась совместно с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA). Разрешение на будущее производство таких самолетов уже предоставил американский регулятор - Федеральное авиационное агентство США.

Сейчас самолет прошел первый этап дизайна и согласования с американскими правительственными организациями. Когда именно самолет поднимут в небо, в компании пока не говорят.

Virgin Galactic параллельно готовится стать одной из первых компаний, которая повезет в космос туристов.

Успешный полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию ​​- это только начало. Следующим шагом NASA станет путешествие на Луну и работа там.