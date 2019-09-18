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среда, 18 сентября 2019 08:08

Погибнут десятки миллионов: ученые смоделировали последствия ядерной войны между США и РФ

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Погибнут десятки миллионов: ученые смоделировали последствия ядерной войны между США и РФ
Согласно сценарию, стремясь ограничить возможности блока в Центральной и Восточной Европе, русская армия нанесет ядерный удар по приграничным районам Германии и Польши. Фото: из открытых источников

Ученые смоделировали последствия "ограниченного" ядерного конфликта между Россией и НАТО. И пришли к выводу, что даже "локальное" использование ядерного оружия приведет к гибели почти 100 млн человек.

Об этом сообщает издание Naked Science.

В начале сентября в открытый доступ попала 60-ти страничная "Доктрина совместных ядерных операций" на сайте Объединенного комитета начальников штабов американской армии. В документе рассматриваются сценарии всеобщего ядерного конфликта и локального использования атомного оружия в рамках "тактического" или "ограниченного регионального" применение. Вскоре документ удалили из сети.

Исследователи смоделировали результат развития одного из сценариев.

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В видеоролике показано вымышленный конфликт сил НАТО и России. Согласно сценарию, стремясь ограничить возможности блока в Центральной и Восточной Европе, русская армия нанесет ядерный удар по приграничным районам Германии и Польши. В ответ США применит ядерное оружие по Калининградской области. По расчетам ученых, уже к этому моменту погибнет 2,6 млн человек.

Однако, обе стороны уже переступят границу в применении ядерного оружия. Удар 300 боеголовок парализует силы НАТО, в ответ по территории РФ отправляются сохранились 180 боеголовок. Согласно модели, смертность достигнет уже 34100000, и еще 57400000 человек погибнет от тяжелых поражений и ран.

В то же время, авторы работы подчеркнули, что "ограниченной" ядерная война не бывает, а потому следует усилить контроль за смертельным вооружением и продолжать борьбу за его полное уничтожение до того, как оно уничтожит нас.

Американская разведка предполагает, что русский ядерную ракету неограниченного радиуса действия создадут в течение 6 лет. Разведчики пришли к такому мнению, учитывая то, что Россия осуществляет испытания нового оружия, хотя до сих пор все они были неудачными.

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