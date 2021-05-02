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воскресенье, 02 мая 2021 12:00

Погибли 323 человека: утонул крейсер General Belgrano

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2 мая 1982 года британская атомная субмарина Conqueror потопила аргентинский крейсер General Belgrano. Это произошло во время Фолклендской войны.

Крейсер входил в состав аргентинской оперативной группы 79.3, которая 26 апреля 1982 года вышла из порта Ушуайя навстречу британскому флоту, который приближался к Фолклендским островам.

Автор: wikipedia.org
  2 мая: утонул крейсер General Belgrano
2 мая: утонул крейсер General Belgrano

30 апреля группу заметила атомная субмарина Conqueror, которая осуществляла патрулирование в районе островов.

1 мая субмарина приблизилась к аргентинской оперативной группе, продолжая оставаться незамеченной. На тот момент аргентинские корабли находились за пределами военной зоны. Британцы решили, что группа представляет угрозу для флота. После консультаций с министрами своего кабинета, Маргарет Тэтчер лично отдала распоряжение об атаке кораблей противника.

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На следующий день субмарина Conqueror осуществила залп тремя торпедами, две из которых попали в крейсер. Основное количество погибших лишились жизни в результате взрыва одной из торпед. Пожара не возникло, однако на крейсере исчез ток.

При потоплении крейсера General Belgrano погибли 323 человека, что составляет половину потерь Аргентины в Фолклендской войне.

1 мая 1960 года ракета класса "земля-воздух" сбила американский самолет-разведчик Lockheed U-2. Это произошло во время очередного полета над Советским Союзом. Самолет активно использовали для разведывательных полетов над СССР, странами Варшавского договора и Кубой в начале 1960-х годов.

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Дата
02
мая

Погибли 323 человека: утонул крейсер General Belgrano

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