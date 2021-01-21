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четверг, 21 января 2021 10:19

Подростки способны перенимать настроение своих сверстников - исследование

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Подростки способны перенимать настроение своих сверстников - исследование
Несмотря на то, что подросток рискует перенять негативный настрой товарища, он все же может повлиять на него своим позитивом. Фото: pixabay.com

Подростки способны перенимать настроение своих друзей, особенно если оно негативное.

В то же время они толерантны к перепадам настроения окружающих. Такое исследование опубликовала Американская психологическая ассоциация, пишет The Guardian.

Ученые из Оксфордского и Бирмингемского университетов проанализировали поведение 79 подростков-музыкантов в возрасте 15-19 лет, которые в течение недели гастролировали за рубежом. Ученые считают, что во время гастролей подростки очень много общаются между собой, а потому это шанс исследовать, как они влияют друг на друга.

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Во время поездки подростки оценивали свое настроение по 5-бальной шкале и отмечали свои состояния: веселый, грустный, восхищен, огорчен, спокойный, одинокий, нервный, нормальный, раздражительный, недовольный собой, вдохновлен. Они также указывали, с кем из сверстников общались.

Ранее считалось, что позитивный настрой заразнее, а негативный связан с социальным отстранением. Но это исследование не дало никаких доказательств того, что расстроенные подростки отстранялись от остальных. Ворчливые участники не были менее популярными, чем их более радостные сверстники.

Несмотря на то, что подросток рискует перенять негативный настрой товарища, он все же может повлиять на него своим позитивом. Ученые говорят, что это шаг к пониманию того, как оказать эмоциональную поддержку подросткам с плохим настроем.

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Дистанционное обучение вызывает стресс у большинства детей и родителей. Но его можно сделать таким, чтобы время прошло с пользой для всех.

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21
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