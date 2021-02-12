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пятница, 12 февраля 2021 12:12

Почему важно следить за вентиляцией в ресторанах - объяснение ученых

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Почему важно следить за вентиляцией в ресторанах - объяснение ученых
Когда источник вируса оставляло помещения, то его скопления уменьшалось за несколько минут. Фото: pixabay

Скопление вирусов, в том числе Covid-19, в помещении становится меньше, если его эффективно вентилировать и очищать.

Ученые Хельсинкского университета смоделировали распространение вируса, подобного коронавирусу, в ресторане, сообщает Yle.

Таким образом обнаружили, что вирусу понадобилось всего 15 мин., чтобы заполнить просторное помещение. Его концентрация в воздухе становилась меньше при эффективной вентиляции.

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Когда источник вируса оставлял помещения, то его скопления уменьшалось за несколько минут.

Доцент микробиологии, вирусолог Нина Атанасова объясняет, что эти выводы являются подтверждением того, насколько важно в ресторанах контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.

За последние сутки в Украине обнаружили 4773 новых больных коронавирусом. Из них детей - 326, медработников - 212. Всего по состоянию на утро 12 февраля имеем 1 262 867 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 174 летальных. 116 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 1 106 155 пациентов, из них за последние сутки - 7211.

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