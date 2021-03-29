Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе фото: education.ua

Предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения в школе. Об этом на брифинге 26 марта сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Согласно закону Украины о полном общем среднем образовании, учебное заведение определяет перечень учебных предметов или интегрированных курсов для реализации каждой образовательной области. А также предметы или курсы вариативного образовательного компонента, с учетом образовательных потребностей учащихся, который отражается в учебном плане школы. Этот вопрос обсуждали с Всеукраинским советом церквей и общественными организациями.

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Ранее Министерство образования и науки рассматривало инициативу об обязательном внедрении учебного курса "Основы христианской этики". В основном этот предмет преподают в трети украинских школ, в основном — в областях Западной Украины.

"Такие инициативы — оторванные от реалий документы. Их составляют люди, которые десятилетиями не видели живых детей и живут где-то в мире своих фантазий. Свои фантазии не надо переводить на язык официальных документов. Вводить такой предмет с 5-ого класса нужно только по согласию родителей. Ребенок не в состоянии в таком возрасте критически анализировать Библию и Коран", - говорит Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала" Образовательная политика" Виктор Громовой.

К типовым учебным планам для учащихся 5-9 классов добавили новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". Кроме того, типовая программа предусматривает возможность внедрения в образовательный процесс отраслевых и межотраслевых интегрированных курсов, в частности: "Робототехника", STEM, "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы)", "История: Украина и мир" и т. д. .