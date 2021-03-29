 
Ексклюзивы
1/5
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Просмотров: 54
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 63
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 333
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 117
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 126
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 450
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2880
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 414
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Фото
Все фото
5
5
3
8
3
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Видео
Все видео
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
Над Британией пролетел метеорит
Над Британией пролетел метеорит
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 639
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 333
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 414
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1152
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 747
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 17:30

Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе

  Комментировать
Почему предмет &quot;Основы христианской этики&quot; не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе фото: education.ua

Предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения в школе. Об этом на брифинге 26 марта сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Согласно закону Украины о полном общем среднем образовании, учебное заведение определяет перечень учебных предметов или интегрированных курсов для реализации каждой образовательной области. А также предметы или курсы вариативного образовательного компонента, с учетом образовательных потребностей учащихся, который отражается в учебном плане школы. Этот вопрос обсуждали с Всеукраинским советом церквей и общественными организациями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта

Ранее Министерство образования и науки рассматривало инициативу об обязательном внедрении учебного курса "Основы христианской этики". В основном этот предмет преподают в трети украинских школ, в основном — в областях Западной Украины.

"Такие инициативы — оторванные от реалий документы. Их составляют люди, которые десятилетиями не видели живых детей и живут где-то в мире своих фантазий. Свои фантазии не надо переводить на язык официальных документов. Вводить такой предмет с 5-ого класса нужно только по согласию родителей. Ребенок не в состоянии в таком возрасте критически анализировать Библию и Коран", - говорит Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала" Образовательная политика" Виктор Громовой.

К типовым учебным планам для учащихся 5-9 классов добавили новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". Кроме того, типовая программа предусматривает возможность внедрения в образовательный процесс отраслевых и межотраслевых интегрированных курсов, в частности: "Робототехника", STEM, "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежные литературы)", "История: Украина и мир" и т. д. .

Автор: Алёна Лищук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Самое читаемое
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 5382
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 4788
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 3501
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
 Просмотров: 3465
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 3177
Наука
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
 Просмотров: 72
Украинская наука оказалась на грани коллапса - ИГ "Першого грудня"
Украинская наука оказалась на грани коллапса - ИГ "Першого грудня" Просмотров: 90
Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света
Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света
 Просмотров: 1044
В NASA сделали расчеты об опасном для Земли астероиде
В NASA сделали расчеты об опасном для Земли астероиде Просмотров: 495
Лето будет длится полгода - ученые
Лето будет длится полгода - ученые Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
5
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Арестованного Семена Семенченко госпитализировали
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса
Голосов: 225
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть