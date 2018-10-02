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четверг, 04 октября 2018 07:25

Почему нужно обнимать детей

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Почему нужно обнимать детей
Обійми матері розвивають мозок немовляти. Фото: belnovosti.

Объятия способствуют выработке окситоцина - гормона любви.

Тактильный контакт способствует способствует умственному и физическому развитию детей. Их мозг будет быстрее расти, пишет "Наша мама".

ДНК ребенка может меняться в зависимости от того, как часто он будет иметь тактильный контакт.

На ранних стадиях развития ребенка, в мозге формируются нейронные связи. От их количества зависит уровень интеллекта. Закладывается способность мозга к обучению.

Если ребенок растет в любви, у него формируется стрессоустойчивость. Благодаря объятиям появляются навыки не впадать в тревогу и правильно мыслить.

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Недостаточное количество физических прикосновений повышает кровяное давление. У малыша растет тревожность и плаксивость. Объятия мамы также нормализуют температуру тела ребенка.

В мире есть тенденция того, что люди боятся занять кого-то или просто подать руку незнакомым или близким. Это может иметь серьезные последствия для психического здоровья и самочувствия.

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Дата
04
октября

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