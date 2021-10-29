Почему iPhone снимает лучше других смартфонов

Помимо шикарного программного обеспечения, в смартфонах от Эппл отличная оптика

Разработчик программного обеспечения для Android MCPRO рассказал, почему им никогда не удастся создать ПО, которое сравняется с возможностями iPhone 13. Он привел аргументы, с которыми сложно не согласиться.

Что говорят эксперты

Эксперты и разработчики на Андроид жалуются, что компания сама не дает им работать и создает массу преград. Закрытый код, постоянные ограничения и использование "костылей" не дают программистам создавать действительно хорошие приложения. Им приходится ограничиваться теми лазейками, которые оставляет Андроид.

Например, профессиональная съемка предусматривает, что большинство настроек должны меняться вручную, и оператор экспериментирует с параметрами. Однако в большинстве смартфонов это только пару шаблонных режимов, которые невозможно настроить под себя.

В Apple iPhone 13 все наоборот. Корпорация открыла доступ к начальному коду программного обеспечения и позволяет разработчикам его использовать. Им не нужно придумывать велосипед, а можно сконцентрироваться на творчестве, креативе и решении интересных задач. А задача – создавать приложения, которые дадут пользователям максимум возможностей.

И это факт. Шикарные фото и видео, сделанные на "яблочные" девайсы выходят не столько за счет оптики, сколько благодаря программному обеспечению, поддержке методов вычислительной фотографии. При этом приложения, созданные для iOS, в телефонах от других брендов работают, мягко говоря, криво.

И еще несколько преимуществ "яблочных" смартфонов

Помимо шикарного программного обеспечения, в смартфонах от Эппл действительно отличная оптика. Производитель ориентируется не на разрешение камер, а на диафрагмы, которые улавливают больше света и потому обеспечивают высокое качество съемки при недостатке света.

К слову, вы уже можете купить Айфон 13 в Украине. Впервые технику завез сам производитель и уже в Украине передал ее дистрибьюторам, так что теперь у нас сертифицированная и белая техника. А самые низкие цены вам может предложить сеть магазинов Apple в Киеве.