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вторник, 19 января 2021 09:00

Первая неоновая вывеска в мире появилась на парикмахерской

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Первая неоновая вывеска в мире появилась на парикмахерской
Неоновые вывески в США заполонили улицы. Фото: uienifer-travel.blogspot.com

19 января 1915 года француз Георг Клод получил патент на неоновую трубку. Именно с этого времени и начали свое существование неоновые рекламные вывески.

Сам неон открыли в 1898 году. Однако использовать его в качестве источника света догадался Георг Клод.

Первую неоновую лампу, которая выглядела как герметичная трубка, он изобрел в 1902 году, а уже через 5 лет получил на нее патент. Тогда же основал компанию Claude Neon Lights, Inc, где Клод вместе со своим приятелем Жаном Фонсекью работали над новой идеей - использованием ламп в изготовлении рекламных вывесок.

Впервые изобретение использовали на фасаде небольшой парикмахерской в ​​1912 году. Через 8 лет слава о неоновых вывесках разлетелась по миру. Первой такой за пределами Франции стало название автосалона Packard в США. С тех пор американцы особенно активно использовали неоновые вывески - надписи, светящиеся украшали даже скамейки.

Георг Клод успел подзаработать на продаже лицензий на вывески - отдавал их по 100 000 долларов за каждую. Такие суммы позволили ему развивать бизнес на полную.

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Есть даже легенда о том, как американцы называли изобретателя ярких вывесок. Граждане США так часто употребляли выражение "неон Клода", что впоследствии большинство верило в то, что "Неон" - это имя изобретателя.

В 1903 году провели первую велогонку "Тур де Франс". Тогда это был рекламный проект газеты L'Auto.

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Дата
19
января

Первая неоновая вывеска в мире появилась на парикмахерской

Все началось с рекламы - состоялась первая велогонка "Тур де Франс"

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