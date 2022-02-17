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четверг, 17 февраля 2022 22:55

Perseverance год блуждает Марсом — подборка самых интересных фото экспедиции
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18 февраля исполняется год с момента, как Perseverance сел на Марс. Мы собрали подборку его самых эпических фото и видео за это время.

Марсоход "Персеверанс" (с английского - упорство) создан в научно-исследовательском центре НАСА на основе вездехода "Кьюриосити".

Его укомплектовали семью приборами, 23 камерами и двумя микрофонами.

Автор: NASA/JPL-Caltech
  Техническое оснащение марсохода
Техническое оснащение марсохода

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Также на борту Perseverance есть дрон Ingenuity (с английского – настойчивость). Целью миссии является изучение поверхности марсианского кратера Езеро.

Автор: ESA/DLR/FU Berlin
  Карта кратера Езеро
Карта кратера Езеро

Это 45-метровое углубление в западной части равнины Isidis Planiti. Там 3,5 млрд лет назад текла река, а кратер был заполнен водой, считали ученые. Анализ снимков подтвердил догадки. Теперь можно с достаточной уверенностью утверждать, что на месте кратера когда-то было озеро, в которое с запада впадала большая река, а в воде, не исключено, была и примитивная жизнь.

19 апреля в прошлом году первый вылет совершил дрон Ingenuity. Поднялся на 3 м и летал 30 сек. Это был первый контролируемый с Земли полет аппарата на другой планете.

Дрон имеет 50 см в высоту, весит 1,8 кг и летает с помощью двух винтов диаметром 1,2 м. Они вращаются со скоростью 2400 оборотов в минуту – в восемь быстрее, чем лопасти земного вертолета, ведь атмосфера Марса имеет лишь 1% плотности земной.

Еще немного фоторабот Perseverance.

Инженеры создали испытательную зону, где тренировали Perseverance бурить породу как на Марсе
Фото: NASA/JPL-Caltech
Perseverance со второй попытки извлек образец почвы Красной планеты. На фото от 1 сентября видно отверстие, которое его ровер оставил в камне. «У нас есть образец! Никогда так не радовался виду дыры в камне», — написал в твиттере главный инженер проекта Адам Стелтцнер. 7 августа ровер уже пытался получить образец, но не смог. В феврале Perseverance впервые извлек кислород из атмосферы Марса, на 96% состоящий из углекислого газа. Также ровер записал звуки Марса
27 августа 2021 года марсоход Perseverance сделал это изображение башни, наполненной научными инструментами и роботизированной руки, приближающейся к скале под названием «Рошет»
Техническое оснащение марсохода
Карта кратера Езеро

Perseverance уже год изучает геологию Марса – берет пробы почвы, камни и ищет микроорганизмы. Ученые надеются, что ровер предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых и пылевых потоках, интенсивности солнечного излучения, образовании облаков и местных ветров. Это поможет понять, как подготовить людей к обитанию в естественных условиях Марса.

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17
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