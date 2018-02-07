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понедельник, 07 февраля 2022 09:06

"Пек планеры, как блины" - легендарный авиаконструктор создавал самолеты в Киеве
8

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В этот день, 7 февраля 1906 года, родился авиаконструктор Олег Антонов. Он создал 52 планера и 22 самолета.
Автор: iPress.ua
 
Будущий авиаконструктор родился в маленьком селе Троицы Московской области. Прадед был декабристом. Отец - архитектором. Мать - сестра милосердия во время Первой мировой войны. Умерла, когда мальчику было 9 лет.

Отец хотел, чтобы сын шел по его стопам. Интересы Олега разделяла только бабушка. Как-то она подарила внуку игрушечную модель аэроплана. С тех пор самолеты стали неотъемлемой частью его жизни.

"В авиации особенно заметна взаимосвязь между техническим совершенством и красотой. Еще на заре авиации конструктор самолетов капитан Фербер говорил: "Красивый самолет летает хорошо, а некрасивый - плохо"", - считал Антонов.

Автор: iPress.ua
 

Gazeta.ua подготовила подборку интересных фактов об Олеге Антонове и его самолетах.

1. О воздушных просторах Олег Антонов впервые узнал в 4 года. Он услышал историю, как изобретатель Луи Блерио перелетел Ла-Манш. Мальчик взял зонт матери и побежал учиться летать. Часто в гости к семье приезжал брат отца. Он рассказывал племяннику об авиации. Именно истории дяди повлияли на его детские мечты о будущем. Мальчик собирал фотографии самолетов, читал книги, вырезал материалы из газет о самолетостроении. Впоследствии из газетных вырезок составил собственный справочник. В школе посещал кружок по авиамоделированию.

2. После школы Олег пытался поступить в летную школу. Его не приняли по состоянию здоровья. В детстве он пережил тиф и послевоенный голод. Поэтому пошел учиться в Саратовский индустриальный техникум. Был членом "Клуба любителей авиации". Этот кружок он создал с друзьями детства. В 18 лет Антонов создал первый летательный аппарат - планер "Голубь".

Автор: changeua.com
  Свою первую крылатую машину "Голубь" соорудил в 18 лет
Свою первую крылатую машину "Голубь" соорудил в 18 лет

3. В 1925 году Антонов поступил на машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института. Он создавал проекты самолетов, делал чертежи и эскизы.

"Пек планеры, как блины", - вспоминал конструктор.

Именно за пять лет обучения в институте он получил опыт и умение, необходимые в конструкторском деле. Во время слетов планеристов в Коктебеле познакомился с будущим конструктором космических кораблей и самолетов Сергеем Королевым.

Автор: Antonov
 

4. В 1952-м началась "киевская эпоха" талантливого конструктора. Он переехал в Киев из Новосибирска. В российском городе он собрал новый коллектив, состоящий из выпускников местного авиатехникума. Команда работала над созданием Ан-2. Для дальнейшего выпуска этой модели коллектив переехал в Киев. Олег Антонов возглавил Опытное конструкторское бюро. Благодаря его работе в конце 1950-х появились пассажирские суда Ан: Ан-10 и Ан-24.

5. В 1965 году конструкторское бюро построило большой самолет АН-22 - "Антей". Это - самый большой в мире турбовинтовой самолет.

Автор: MilitaryArms.
  АН-22 - "Антей"
АН-22 - "Антей"

В небо мог поднять 50 т груза. На международном авиасалоне во Франции он произвел настоящий фурор. Об украинском конструкторе говорили, что он на несколько лет опередил свое время. Самолет установил 41 мировой авиационный рекорд.

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6. АН-124 "Руслан", который появился в 1984-м, превзошел своего предшественника-рекордсмена АН-22. Самолет поднимал в небо 150 т. Кроме того, до появления Ан-255 "Мрія" он был самым большим самолетом.

Автор: aviav.ru
  АН-124 «Руслан»
АН-124 «Руслан»

Транспортное средство было на вооружении военно-транспортной авиации СССР. Перевозил военных в Афганистан и район Персидского залива. Им транспортировали грузы необычно больших размеров для промышленных разработок газа и нефти. "Руслан" до сих пор является лидером мировой авиации по перевозке грузов на большие расстояния. На его счету более 20 мировых рекордов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От "АН-2" до "Мрія" - сегодня отмечают день рождения Антонова

7. В 1988 году, через четыре года после смерти конструктора, в небо поднялся задуманный им супертяжелый самолет Ан-225 "Мрія".

Автор: Всвіті
  Ан-225 “Мрія”
Ан-225 “Мрія”

Максимально снаряженная масса - 640 т. Он - самый тяжелый самолет в мире. Установил более 110 мировых рекордов в одном полете.

В 2009-м его внесли в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

8. В 1999 году в Международный аэрокосмический зал Славы Аэрокосмического музея в штате Калифорния в США внесли имя Олега Антонова за выдающиеся достижения в создании самолетов.

Автор: АиФ
 
9. Олег Антонов трижды женился, был отцом четырех детей - двух сыновей и двух дочерей. Выдающийся авиаконструктор скончался 4 апреля 1984-го. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
Украинская компания "Авиалинии Антонова" открыла представительство в городе Хьюстон в штате Техас в США. Одним из первых заказчиков, обратившихся в представительства, стала космическая корпорация Orbital ATK. Украинский Ан-124-100 "Руслан" перевез произведенный компанией спутник Al Yah 3.
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Дата
07
февраля

"Пек планеры, как блины" - легендарный авиаконструктор создавал самолеты в Киеве

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