Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт фото: nus.org.ua

13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон № 5014. В соответствии с ним, ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2021 году, не будут сдавать государственную итоговую аттестацию.

"Не думаю, что это подготовка к отмене ВНО. Однако Украина потеряла ценность государственной итоговой аттестации. Она не составляет необходимости для украинского общества. Непонятно, почему мы выдаем свидетельство о полном среднем образовании. Оно должно свидетельствовать о получении образования. По факту получается, что это просто бумажка, которая ничего не значит", — говорит Gazeta.ua бывший заместитель министра образования Украины, вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики Егор Стадный.

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По его мнению, отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом.

"Дети должны видеть перед собой препятствие. Теперь им показывают, что существуют случаи, когда это препятствие можно обойти. Образование — это в первую очередь не развлечения. Образование — это достижения. Получать образование развлечениями не получится, ведь это тяжелый труд. Образованность детей влияет на качество нашего общества. На то, как живут другие. Если перед детьми не ставить требование быть образованными, то наше общество рискует иметь большие проблемы в будущем", — добавляет эксперт.

В марте 2021 года учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году. Соответствующее решение приняли в связи с распространением коронавируса.