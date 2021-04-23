Открыли доступ к бесплатной загрузки 10 избранных изданий фото: retail.org

23 апреля отмечают Всемирный день книги. В честь праздника компания Amazon открыла доступ к бесплатной загрузке 10 избранных изданий.

Эти издания представляют авторов со всего мира. Они рассказывают различные истории, которые касаются каждого. Акция продлится до 24 апреля, сообщает Amazon.

Для свободной загрузки доступны издания:

1. "Ты, Я и Цвета Жизни", Ноа Уолкер.

2. "В конце спектакля", Кейтиро Хирано.

3. "Одинокая ласточка", Чжан Лин.

4. "Удивительное путешествие Алисы Пендельбери", Марк Леви.

5. "Разорванный круг: мемуары о бегстве из Афганистана", Енджеела Ахмади-Миллер.

6. "Сын и наследник: мемуары Александра Мюнингхоффа".

7. "Король Варшавы", Щепан Твардох.

8. "Возвращение на Волшебный Остров", Джохар Равалосон.

9. "Аmora: Рассказы Натальи Борхес Полессе".

10. "Несколько дней", Мария Вернике.

Все предложенные книги можно скачать по ссылке.

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Всемирный день книги и авторского права ежегодно отмечают 23 апреля. Его создали в 1996 году. Мировое сообщество ежегодно организует масштабные празднования с целью популяризации чтения и признания величия литературы, которая связывает прошлое и будущее, поколения и культуры.