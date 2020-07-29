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среда, 29 июля 2020 13:46

Открыли десятую планету Солнечной системы

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Автор: NASA
  Художественное изображение карликовой планеты Эриды
Художественное изображение карликовой планеты Эриды

29 июля 2005-го астрономы объявили об открытии карликовой планеты Эрида.

Небесное тело нашли три американских ученых 21 октября 2003-го. Сначала первооткрыватели, а затем и NASA объявили объект десятой планетой Солнечной системы. Однако через три года Международный астрономический союз утвердил за Эридой статус карликовой планеты.

В течение длительного времени соответствующая планета считалась значительно больше Плутона. В течение пяти лет после открытия Эриды их размеры были очень похожи. Таким образом, ученые не могли точно определить, какой из этих двух объектов больше.

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Однако по данным, полученным из автоматической межпланетной станции "Новые горизонты" в июле 2015-го, Плутон оказался несколько большим, чем Эрида. Кроме этого, с помощью космического телескопа Hubble и телескопов в обсерватории Keck на Гавайях ученые на основании проведенных вычислений пришли к выводу, что Эрида на 27% тяжелее Плутона.

Диаметр Эриды составляет около 2415 км. Диаметр Плутона равен 2382 км, что меньше расстояния от Москвы до Лондона. Эрида является самой массивной и наиболее удаленной от Солнца карликовой планетой Солнечной системы. Она получила свое название в честь греческой богини раздора.

Карликовую планету Плутон открыли в 1930 году. Тогда же ее официально признали девятой планетой Солнечной системы.

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Дата
29
июля

Открыли десятую планету Солнечной системы

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