Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр

Гаджеты, компьютеры, телефоны — вещи без которых современные дети не могут обойтись. Иногда родители сами дают гаджеты, чтобы удовлетворить прихоти и прекратить истерики детей. Именно так возникает зависимость.

Автор: greenpost.ua Эксперт рассказала, как преодолеть зависимость от гаджетов

Сотрудница Института социальной и политической психологии НАПН Украины Ирина Губеладзе рассказала Gazeta.ua, как бороться с такой зависимостью.

Какой процент склонности быть зависимым от чего-то у ребенка передается генетически, а какой формируется сам?

Ученые вообще спорят о том, что и в каком количестве передается в плане воспитания или темперамента. Есть сторонники, которые говорят, что все приходит через социализацию или опыт. Другие утверждают, что большой процент генетиков. Надо понимать саму природу зависимости. Она возникает при поиске удовольствия. Это не связано с генетикой. Человек проходит свой жизненный этап, наталкивается на определенные жизненные обстоятельства и сложности. Когда человек пытается найти удовлетворение, но не получает его, вот тогда могут возникать зависимости. Даже в течение жизни у человека могут быть совершенно разные этапы и он может по-разному себя проявлять. Генетически в этом смысле может передаваться тип нервной системы. Это влияет на то, как человек будет реагировать на стрессы и кризисные состояния. Могут генетически передаваться доминирование определенных гормонов. То есть то, что заложено физиологией. Это уже косвенно может определять то, как человек будет выходить из кризисных состояний и будет ли он склонен к зависимостям.

Почему у детей формируется зависимость от сладкого, мультфильмов, игр?

Зависимость — это то, что доставляет человеку удовольствие. Здесь вовлечены два гормона: дофамин и сератонин. Дофамин — это гормон, который выделяется на ожидание счастья. Сератонин дает ощущение счастья и удовольствия. Например, если в детстве нам редко покупали сладости. Поэтому, когда мы пробовали мороженое, то получали ощущение праздника. Сейчас, во взрослой жизни, покупая мороженое, у нас производится дофамин. Мы ожидаем, что порция мороженого даст нам удовольствие и радость. У ребенка еще недостаточно сформирована система самоконтроля. Он ищет удовлетворения максимально легким путем. Мультики, игры построены таким образом, что они дают чувство удовлетворения и интереса очень легким и доступным путем. Ты просто кликнул и все — тебя развлекают. Не надо самому придумывать какую-то игру или что-то выстраивать. Ребенок просто нажал и получил развлечения.

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Почему дети из благополучных семей чувствуют себя неполноценными пока не получат того, от чего зависят?

Часто благополучные семьи на самом деле имеют ряд психологических проблем. Для обеспеченности родители много работают и дети недополучают их внимания. Это одна из причин зависимостей. В нашем динамичном и информационно насыщенном мире, когда родители все время заняты работой, дети отходят на второй план. Ребенок не получает необходимую порцию тепла и контакта с родителями, поэтому ищет удовлетворения в других вещах. Для кого-то это могут быть мультики или гаджеты. Дети из обеспеченных семей перенасыщены такими вещами. У них были игрушки, которые они хотели. С раннего детства они попробовали много вещей и их трудно чем-то заинтересовать. Такие дети могут попадать в опасные ситуации или плохие компании из-за того, что они ищут этот интерес. Им уже нужна большая доза удовольствия, ибо ничто другое их не интересует.

Ошибки родителей способствуют и развивают такие зависимости?

Нехватка социального контакта. Часто родители пытаются с помощью игрушек, дорогой одежды или развлечений заменить любовь. Им вообще покупают то, что часто не требуется. Таким образом родители будто демонстрируют свою заботу, но не дают ее.

Какие последствия в будущем могут быть от того, что ребенок в возрасте до 6 лет зависим от мультиков, сладкого, игр?

С любой зависимостью можно работать. Если не уделять достаточного внимания решению проблем, то зависимость будет возрастать. Она может трансформироваться и перейти из мультиков на какие-то другие объекты, но как стратегия поведения человека она остается. По факту, зависимость - это бегство от реальности. Это такой инфантильный незрелый способ поведения. Когда ребенок маленький, то это ответственность родителей и нужно обратить на это внимание. Надо искать причину и работать над ее решением. В этом может помочь психолог. Часто просто общение в семье позволяет "вытащить" ребенка из этой проблемы. Обычно бывает так, что родители забрали гаджет и накричали на ребенка. На самом деле это только обостряет проблему, а не решает ее. Все, что мы запрещаем, привлекает еще больший интерес ребенка. Это одна из ошибок родителей. Раньше из-за определенной вины детям запрещали смотреть телевизор, сейчас забирают гаджеты и телефоны. Такие явления начинают воспринимать как некий допинг. То есть ты его получаешь, если хорошо себя вел, или не получаешь за плохое поведение. Родители сами сажают детей на такую ​​зависимость.

Как родителям работать с детьми, чтобы наладить контакт снова?

Для 6-летних детей это не проблема. Надо привлечь их к другим активностям. Позовите малыша на прогулку, предложите какую-то подвижную игру или покататься на велосипеде. Дети с радостью откликнутся на подобные предложения. Иногда надо давать им возможность поскучать без гаджетов. Они начнут искать другие занятия. Но если у детей не было такой практики, то родители должны предложить полезные дела. Сложнее это сделать в подростковом возрасте.

По статистике, около 20% украинских детей отказываются идти в школу на определенном этапе школьной жизни. Специалисты убеждены, что желание учиться должно быть добровольным. Заставить к обучению нельзя.