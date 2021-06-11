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суббота, 12 июня 2021 01:28

Обнаружили неизвестную часть Великой Китайской стены

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В уезде Цзинбянь города Юйлинь, расположенного в провинции Шэньси на северо-западе Китая, случайно обнаружили руины древнего замка, построенного во времена династии Мин. Как оказалось, он был частью Великой Китайской стены.

Так, во время раскопок ученые обнаружили два двора. Первый располагался на южной стороне замка и был относительно небольшим: 60 метров в длину и 25 метров в ширину. Его стены, дома и кирпичный пол хорошо сохранились. Там же нашли 30 глиняных статуй и каменную плиту: согласно надписи на табличке, в этом месте располагался храм под названием дворец Сяньин. Во втором дворе были развалины большего здания, к востоку от дворца Сяньин, пишет Канал 24.

 

Цинпинбао располагался примерно в десяти километрах от главной части Великой Китайской стены и сохранил узоры и стиль, характерные для эпохи династии Мин, с правлением которой связан значительный период многовековой китайской истории.

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В лесу неподалеку от немецкой деревни Едергейм 12-летний мальчик нашел старинный меч. Находке около 430 лет.

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