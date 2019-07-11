Обнародовали график ВНО 2020

Внешнее независимое оценивание в 2020 году будет проходить с 21 мая по 15 июня. Каждый зарегистрированный пользователь имеет право сдать тесты максимум из четырех предметов.
В общем, предусмотрено тестирование по 11 учебным предметам, а оценивания проведут в дни:
21 мая - математика;
26 мая - украинский язык и литература;
28 мая - физика;
1 июня - испанский, немецкий, французский языки;
2 июня - английский язык;
4 июня - история Украины;
9 июня - биология;
11 июня - география;
15 июня - химия.
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Регистрироваться на тестирование люди смогут с 3 февраля по 24 марта 2020 года. Руководители учебных заведений должны зарегистрировать учеников, слушателей, студентов для прохождения ГИА в форме ВНО до 17 марта 2020 года.
Участники оценивания должны обязательно сдать:
• украинский язык и литературу;
• математику или историю Украины, на выбор участника;
• еще один предмет из перечня: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий или французский языки.
К 30 апреля 2020 зарегистрированые участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Результаты основной сессии ВНО по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников до 24 июня 2020 года.
План и график проведения тестирования утвердило Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщили на obozrevatel.com.
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