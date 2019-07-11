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четверг, 11 июля 2019 11:35

Обнародовали график ВНО 2020

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Обнародовали график ВНО 2020
Внешнее независимое оценивание в 2020 году будет проходить с 21 мая по 15 июня. Фото: из открытых источников

Внешнее независимое оценивание в 2020 году будет проходить с 21 мая по 15 июня. Каждый зарегистрированный пользователь имеет право сдать тесты максимум из четырех предметов.

В общем, предусмотрено тестирование по 11 учебным предметам, а оценивания проведут в дни:

21 мая - математика;

26 мая - украинский язык и литература;

28 мая - физика;

1 июня - испанский, немецкий, французский языки;

2 июня - английский язык;

4 июня - история Украины;

9 июня - биология;

11 июня - география;

15 июня - химия.

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Регистрироваться на тестирование люди смогут с 3 февраля по 24 марта 2020 года. Руководители учебных заведений должны зарегистрировать учеников, слушателей, студентов для прохождения ГИА в форме ВНО до 17 марта 2020 года.

Участники оценивания должны обязательно сдать:

• украинский язык и литературу;

• математику или историю Украины, на выбор участника;

• еще один предмет из перечня: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий или французский языки.

К 30 апреля 2020 зарегистрированые участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты основной сессии ВНО по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников до 24 июня 2020 года.

План и график проведения тестирования утвердило Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщили на obozrevatel.com.

25 украинских школ будут готовить детей по новой программе социального, эмоционального и нравственного обучения - SEE Learning.

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