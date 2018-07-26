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четверг, 26 июля 2018 17:03

О чем в своих концепциях заявил миру психолог Карл Юнг

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26 июля 1875-го родился швейцарский психолог и психотерапевт Карл Юнг. Он был последователем Зигмунда Фрейда.

Юнг считал центром личности - самость - стремление к индивидуальности. Он основал одно из направлений глубинной психологии - аналитическую психологию. Ввел технику "свободных ассоциаций", разработал типологию характеров.

Автор: 24СМИ
  Карл Густав Юнг известен как последователь Фрейда.
Карл Густав Юнг известен как последователь Фрейда.

Gazeta.ua узнала, чем известен миру Карл Юнг.

Психологические типы

Юнг ввел понятие "экстраверт" и "интроверт". Обе ориентации существуют в человеке, но одна всегда преобладает. Экстраверты - более открыты и общительны. Интроверты - обычно перебывают в себе. Юнг считает, что экстраверты также бывают замкнутыми, интроверты могут проявлять открытость. В первых психическая энергия направлена ​​наружу - на ситуацию и окружающих людей, партнеров. Он влияет сам на все это. Интроверт действует так, словно ситуация и окружающий влияют на него. Поэтому он отступает и обороняется.

Психические функции

Юнг ввел четыре психологические функции. Две рациональные: мышление и чувства. Две иррациональные: ощущение и интуиция. Все функции есть в каждом человеке. Они ориентированы наружу или внутрь. Одна из четырех функций преобладает над другими. Она преобладает, так как наиболее подходит для адаптации человека. К примеру, если у человека ведущая функция - мышление, ему будет трудно показывать собственные эмоции, он будет опираться на логику и факты.

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Автор: sciencepop
  В основе учения Юнга лежат разработанные им лично термины "интроверсия" и "экстраверсия"
В основе учения Юнга лежат разработанные им лично термины "интроверсия" и "экстраверсия"

Ассоциативный метод

С помощью ассоциативного ряда проявляют комплексы или страхи человека. Юнг считает, главное - не ассоциация, возникшая на какой-то образ, а время, затраченное на построение ассоциации. Специалист анализирует слова, которые заставляют задуматься более, чем на 4 с. Затем интерпретируют смыслы ассоциаций. Сильные эмоции вызывают ступор или "кашу в голове", говорит Юнг. Именно поэтому выдать резкую реакцию сложнее.

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Теория сновидений

По концепции Юнга, сны - это не набор картинок и звуков. Они выполняют две важные функции. Первая: - снимают эмоциональное напряжение, позволяют во сне пережить чувства, которые в реальной жизни человек по тем или иным причинам в себе блокирует. Вторая: - развивают психические функции, расширяющие спектр возможностей сознания и осознания.

6 мая 1856-го, родился австрийский психолог и невролог Зигмунд Фрейд. Он положил основу психоанализа. 30 марта 1896-го в парижском журнале Revue Neurologique появилась статья "Наследственность и этиология неврозов". Ее автором был малоизвестный венский психиатр Зигмунд Фрейд. Так мир впервые услышал о психоанализе.

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Дата
26
июля

О чем в своих концепциях заявил миру психолог Карл Юнг

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