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Нельзя делать из школ "гуляйполе" - эксперт раскритиковал отличие ГИА

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Нельзя делать из школ &quot;гуляйполе&quot; - эксперт раскритиковал отличие ГИА
Нельзя делать из школ "гуляйполе" - эксперт раскритиковал отличие ГИА фото: nus.org.ua

Государственную итоговую аттестацию для учащихся 4-х и 9-х классов не нужно было отменять.

Не следует превращать школы в "гуляйполе", заявил Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

"К примеру, в Германии действует система повторного образования. То есть, если ученик не усваивает учебный материал, то остается в этом классе снова. В Украине такие методы считают негуманными и 20 лет назад их отменили. В ведущих странах ты не перейдешь к следующему учебному звену, пока не овладеешь предыдущим", - сказал Громовой.

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Эксперт убежден, что переводить в следующие классы всех подряд нельзя.

"Если переводить всех подряд, то у учащихся не будет необходимости преодолевать барьер. В результате школы будут иметь не заинтересованных в обучении учеников", - добавил педагог.

Решение об отмене ГИА для учеников 4-х и 9-х классов Министерство образования и науки приняло вчера. Аттестацию отменили из-за распространения коронавируса в Украине.

Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения рекомендуют ввести дополнительные карантинные ограничения для регионов с наибольшим количеством больных коронавирусом.

На дистанционное обучение предлагают перевести учеников 5-11 классов учреждений общего среднего образования, профессионально-технического образования, а также профессиональной предвысшего и высшего образования.

Автор: Алёна Лищук
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