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воскресенье, 26 июля 2020 12:59

Названы самые популярные мошеннические схемы с банкоматами

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Названы самые популярные мошеннические схемы с банкоматами
Мошенники разработали целый ряд приемов, которая позволяет украсть данные карты. фото pixabay.com

В Украине любой клиент банка может потерять средства со счета после неосторожного использования банкомата. Мошенники разработали целый ряд приемов, которая позволяет украсть данные карты. Достаточно всего лишь один раз вставить свою карту в разъем и неосторожно ввести пин-код на клавиатуре.

О том, какие схемы с банкоматами используют мошенники пишет OBOZREVATEL.

Количество случаев кражи средств с использованием специального устройства "Скриминг" выросла в разы. Мошенники устанавливают этот едва заметный устройство в разъем банкомата для приема карт. Об этом рассказывает заместитель директора ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко. Заметить его невооруженным глазом практически невозможно. Сталкиваясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Затем мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты

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Еще один менее распространенный способ мошенничества - трапинг. Это специальный прибор, который "захватывает" карту и не отпускает ее к определенному действию. Клиент решает, что его карту "съел", звонит в банк и уходит. Тогда подходит мошенник и продолжает пользоваться банкоматом, используя чужую карту.

Иногда устройства для кражи средств устанавливают прямо в терминалах супермаркетов и магазинов. Дубликаты делают не сразу, а деньги начинают снимать через некоторое время так, чтобы ничего не "выдало", что продавец находится в сговоре с мошенником.

Чтобы защитить себя от схем, следует составлять лимит на снятие наличных в банкомате. В банковском приложении установите ограничения в 200-300 грн. Даже если мошенники смогут украсть данные, все деньги раздобыть не получится. Можно попросить банк выпустить карту с чипом. Такие карты чаще стоят дороже, но снять с них дубликат значительно сложнее. Следует прикрывать рукой клавиатуру банкомата, когда набираете пин-код. Если на устройстве установлена ​​камера, она не сможет "подсмотреть", какие цифры вы набираете.

Национальный банк призвал украинский не верить звонкам мошенников, которые представляются работниками полиции или больниц и требуют денег, чтобы спасти близкого вам человека.

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