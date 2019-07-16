Назвали топовые вузы в этом году

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В этом году больше всего подают заявлений на вступление в киевских и львовских вузов.

В топ перших 5 вузів ввійшли:

Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тысяч заявлений.

Львовский национальный университет им. Франка - почти 19 тысяч.

Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть больше 17,5 тысяч.

НТУУ Киевский политехнический институт им. Сикорского - почти 16,5 тысяч.

НУ Львовская политехника - не больше 15 тысяч, рассказывает korrespondent.net.

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Первые 5 дней вступительной кампании подало заявлений более полумиллиона абитуриентов.

В этом году можно подавать сертификаты ВНО по 2017, 2018 и 2019 год. Из них не действителен только сертификат по иностранному языку.