Назвали пароли, которые легче всего сломать

Тысячи аккаунтов по всему миру оказались незащищенными. Фото: volynpost.com

Интернет-пользователям рекомендуют не устанавливать в качестве паролей к учетным записям имена вымышленных супергероев.

Их очень просто взломать, говорится в докладе компании Mozilla, разработавшей браузер Firefox.

На основе анализа базу данных взломанных паролей с сайта haveibeenpwned.com, аналитики обнаружили более 900 тысяч паролей с именами супергероев.

В топ-5 самых популярных вариантов входят:

"Супермен" (почти 370 тыс.);

"Бэтмен" (более 226 тыс.);

"Человек-паук" (160 тыс.);

"Росомаха" (53 тыс.);

"Железный человек" (44 тыс.).

Кроме того, тысячи аккаунтов по всему миру оказались защищены паролями в виде имен вымышленных персонажей, обладающих суперспособностями, например, "Джеймс Хоулетт" (Росомаха), "Кларк Кент" (Супермен), "Брюс Уэйн" (Бэтмен) и "Питер Паркер" (Человек-паук).

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"Пароль подобен ключу от вашего дома. В онлайн-мире ваш пароль обеспечивает безопасность вашего дома с личной информацией, поэтому важно убедиться, что он надежен", — призывают киберэксперты.

4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Эксперты допускают и возможность хакерской атаки. Сервисы могли подвергнуть массовой атаке типа "отказ в обслуживании". Специалисты отмечают, что операция требует координации между мощными преступными группировками или очень инновационной техники. Масштабный сбой может оказаться сливом данных пользователей. Якобы данные более 1,5 миллиарда людей уже продаются на популярном хакерском форуме.