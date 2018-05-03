Назвали лучший возраст для изучения иностранного языка

Лучше владеть иностранным язиком будут те, кто начал его изучать до 10 лет. Фото: expres.ua

Владеть языком на уровне носителя смогут те, кто начал обучение в возрасте до 10 лет.

Таковы результаты исследования американских ученых из Массачусетского технологического института, пишет "Максимум".

В исследовании приняли участие 670 тыс. человек из разных стран мира. Их возраст от 10 до 70 лет. Ученые анализировали данные о возрасте испытуемых, продолжительность обучения английскому языку и условия, в которых проходило обучение.

Оказалось, изучение грамматики легче всего давалось детям. Хорошие результаты в изучении иностранного также имели подростки в возрасте до 17-18 лет.

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После достижения этого возраста способность к обучению и шансы владеть иностранным языком снижаются. Люди после 18 лет могут выучить иностранный язык. Впрочем им вряд ли удастся достичь уровня носителя.

Факультативное изучение украинского языка вводят в школах Турции. 11 апреля в "Официальном вестнике", который публикует турецкие законодательные акты, обнародовали соответствующий указ.