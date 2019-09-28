Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялся Научный пикник

Фото: Соломия Цура

28 сентября в киевском парке имени Тараса Шевченка прошел "Научный пикник".

В мероприятии приняли участие 49 команд участников - университеты, научно-исследовательские институты, кружки и школы. Они проводили эксперименты по физике, химии, биологии и других наук. Параллельно происходили два лектории.

"Основная цель фестиваля - популяризировать науку и показать, что она в Украине действительно есть. Для этого мы выводим ученых на улицу и демонстрируем чем они занимаются. - говорит Gazeta.ua координатор научных пикников Анастасия Шелевицкий. - Одним из наших лозунгов является "прикоснись к науке". На мероприятии все интерактивно. Каждый может попробовать провести с учеными различные опыты. А еще мы хотим сломать определенные стереотипы о то, что наука это скучно, а самые ученые - странные и недосягаемые люди. Поэтому мы знакомим с ними киевлян и показываем, что наука - это нужно, важно и интересно".

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Впервые на фестивале имел собственную локацию Национальный антарктический научный центр. Кроме участников антарктических экспедиций, фотографий и полярных артефактов, представили макет украинской станции "Академик Вернадский".

"Мероприятие прежде всего рассчитано на детей. Благодаря увиденному они в будущем могут стать учеными или определиться с направлением в жизни или просто заинтересуются наукой. - добавляет организатор фестиваля. - Однако многие посетители есть взрослого возраста. Мы же не являемся специалистами во всех сферах. А на пикниках каждый может попробовать другой вид деятельности и познакомиться с единомышленниками".

Научные пикники в Украине - инициатива, которая популяризирует науку по всей стране с 2013 года. Фестиваль Научные пикники проходит ежегодно в разных городах в сентябре и в мае.