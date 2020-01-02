Нашли новый способ добычи метана из вечной мерзлоты

Метан из вечной мерзлоты будут добывать по новому Фото: ukrainians.today

Шотландские исследователи предложили новый метод добычи метана из газогидратных скоплений в вечной мерзлоте.

Органическое соединение хотят добывать с помощью закачки туда дымовых газов, образующихся при сжигании топлива, сообщает Naked Science.

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Соответствующие исследование провели ученые из центра по добыче углеводородов Сколтеха совместно с исследователями из Университета Хериота-Уатта.

Ученые смогли не только добыть метан, а заместить один гидрат другим. Это позволяет практически без изменений сохранить геомеханические свойства массива.

Метан является основной составляющей природного газа. При использовании в быту, в него добавляют одоранты со специфическим "запахом газа".