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пятница, 15 января 2021 17:34

"Насчет красных дипломов, власть выбрала самый легкий путь", - педагог Виктор Громовой

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&quot;Насчет красных дипломов, власть выбрала самый легкий путь&quot;, - педагог Виктор Громовой
Отменили "красные дипломы". Фото: Ярослава Фонина

С начала 2021 в Украине произошли изменения в оформлении дипломов после окончания высших учебных заведений. Отныне так называемого "красного диплома" не будет существовать. Об этом говорится в приказе №1571 от 29 декабря 2020, подписанном главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом.

"Тогда, когда я учился, иметь красный диплом был почетно и давало перспективы в трудоустройстве. Когда существовало распределение (ранее вузы направляли на работу в разные регионы - ред.), ты мог выбирать место трудоустройства. Тогда красный диплом имел смысл. Сейчас это почти не работает ", - рассказал Gazeta.ua Заслуженный учитель Украины Виктор Громовой.

По его мнению, власти должны не отменять красные дипломы - поскольку это слишком легкий путь - а наоборот, заставить их "работать" на студентов.

"Власть должна была выбрать один из двух путей. Первый - создать систему стимулов, которые побуждали бы молодежь получать дипломы с отличием. Так, например, это могли бы быть повышенные стипендии, трудоустройство или гранты по завершению обучения. Второй путь - простой, просто их отменить и не стимулировать молодежь хорошо учиться. И это логично, что власть избрала второй путь, поскольку в последнее время наблюдается политика деинтеллектуализации населения и деградация образования ", - сообщил Виктор Громовой.

Кроме этого, педагог считает, что отмена дипломов с отличием сейчас не слишком повлияет на желание учиться. Поскольку, по его словам, благодаря деградации образования большинство студентов привыкло "не напрягаться":

"Сейчас на студента с жаждой обучения смотрят, как на чудака. Ибо основные причины поступлений -" чтобы был диплом "," так сказали родители ", для парней" откосить от армии ".

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Ранее студенты получали следующие дипломы: младшего бакалавра; младшего бакалавра с отличием (красный диплом) бакалавр бакалавра с отличием; магистр магистра с отличием; доктора философии; доктора философии европейского образца; доктора наук.

Министр образования Сергей Шкарлет же утвердил формы дипломов, среди которых нет "красных": диплом младшего бакалавра; бакалавр магистр доктора философии; доктора искусства; доктора наук.

Также, утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Приняли и новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указываться образовательно-квалификационный уровень.

Для выпускников без гражданства, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, будут дополнительно указывать год поступления и полное название учебного заведения.

Скандал с рекомендациями Министерства образования и науки Украины для учителей, которые проводят дистанционные уроки, развернулся в соцсетях.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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