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суббота, 08 июня 2019 18:58

NASA транслирует строительство марсохода

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NASA транслирует строительство марсохода
Трансляцию не будут останавливать. Фото: NASA

Строительство следующего марсохода транслируют онлайн.

Марсоход планируют отправить на Красную планету в 2020 году, сообщает NASA.

На сайте ведется прямая трансляция из Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.

"В лаборатории столько всего происходит и меняется, что я прихожу сюда при каждой возможности. Замечательно, что мы можем поделиться этой частью нашего путешествия на Красную планету с публикой в ​​любое время", - говорит руководитель проекта Mars 2020 Джон Макнами.

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Пользователи могут наблюдать за процессом строительства круглосуточно. Лаборатория работает с понедельника по пятницу, но трансляция не прекращается даже в выходные и по ночам.

Специалисты NASA прекратили попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity. Он перестал отвечать Земли в июне 2018 после сильной пылевой бури.

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