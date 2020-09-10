"Нас бросили" - образовательный омбусмен о ситуацию с Covid-тестами для учителей

Сергей Горбачов-омбусмен Фото:5.ua

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев настаивает на том, что учителя должны пройти тестирование на коронавируса за государственный счет.Про этом он заявил в эфире программы "Сниданок".

По его словам, общение с директорами шести школ свидетельствует о непонятную ситуацию с финансированием.

"Кто должен оплачивать тесты на COVID-19 в случае такой необходимости? Учителя находятся в зоне риска, при этом самый дешевый тест стоит 600 грн", подчеркнул он.

На сегодняшний день в Украине около 440 тыс. учителей и вряд ли их смогут протестировать за государственные средства.

"В смысле финансирования нас просто бросили на произвол судьбы. Конечно, местные бюджеты сейчас много финансируют, но их ресурс не безграничен. Они не могут взять на себя такую ​​ответственность, потому что эти расходы просто не предусмотрены ", - сказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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"У нас один из самых низких процентов в Европе - 2,1%. Если сравнить с началом апреля, процент летальности был 3%. Он почти на 30% снизился", - сказал Степанов.