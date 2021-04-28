Начинайте день с "вкусненьких дел" - специалист посоветовала, как научиться просыпаться на рассвете

 
Ексклюзивы
1/5
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 135
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 333
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 576
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
1 Просмотров: 306
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 297
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 81
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 666
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 198
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 729
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 972
Фото
Все фото
8
4
4
6
5
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Создали первый в мире биоразлагаемый маркер
Видео
Все видео
На Красной планете обнаружили "море дюн"
На Красной планете обнаружили "море дюн"
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Редкие птицы копируют пение других пернатых
Как меняются времена года на Сатурне
Как меняются времена года на Сатурне
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - специалист посоветовала, как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - специалист посоветовала, как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 90
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 972
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 891
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1944
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 45
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
среда, 28 апреля 2021 20:42

Начинайте день с "вкусненьких дел" - специалист посоветовала, как научиться просыпаться на рассвете

  Комментировать

Большинство украинцев за последний год стали просыпаться на 1-2 часа позже. Именно такое время они стали экономить во время работы из дома в условиях пандемии.

Многие жалуются на существенное снижение эффективности и смещение пика рабочих часов с 11:00-15:00 до 14:00-17:00.

Автор: arcadiaportal.gr
  Как научиться просыпаться на рассвете
Как научиться просыпаться на рассвете

Утренние подъемы увеличивают мотивацию и добавляют энергии. Можно успеть гораздо больше сделать и лучше, — говорит Gazeta.ua ведущая программ для экономии времени и повышения эффективности бизнеса Оксана Долгова. Она рассказывает, как научиться просыпаться рано.

Какой график начала сна и подъема наиболее оптимальный?

Когда человек засыпает в 22:00 или 23:00 и просыпается в 5:00 или 6:00. Тогда эффективность будет зашкаливать.

Влияет ли количество часов сна на ранний подъем?

Да. Необходимо определить, какое время сна является для вас наиболее оптимальным. Для кого-то это может быть 6:00, для кого-то — 8. Надо анализировать каждый момент отдельно для того, чтобы понимать свой внутренний физиологический часы. Смотрите не на часы, а на свое состояние. Только тогда, когда утром чувствуете счастье и энергию, вы нашли золотую середину.

Настолько важен именно глубокий сон для эффективности человека?

Во время глубокого сна ночью происходят самые необходимые процессы для организма. В это время клетки качественнее и быстрее восстанавливаются, чем днем, улучшается память. Образуются нейронные связи, которые восстанавливают ее. Также происходит гормональная стабилизация. Когда мы днем ​​взаимодействуем, бегаем, то адреналин "бушует" в организме. Ночью — улегается. Если вы хорошо питаетесь и правильно спите, то это обеспечивает хороший иммунитет и способствует профилактике потенциальных болезней.

Как ранний подъем делает человека более продуктивной?

Утром есть свежие мысли и структурировать их гораздо легче. Если есть желание, то можно помедитировать. Именно медитирование расслабляет мозг и позволяет зайти качественным мыслям. Оно способствует тому, чтобы человек стал более эффективным и результативным.

Как приучить себя вставать рано?

Записать "вкусненькие дела", которые приятно делать и ради которых вам захочется просыпаться в 6:00 или 07:00. Это может быть 15 минут чтения любимой книги. Можно также заняться развитием. Например, изучением языка или специализированной литературы.

В общем необходимо планирование для раннего подъема. Вечером запишите основные задачи, которые будут мотивировать подняться как можно раньше.

Каких ошибок допускают при переходе на ранний подъем?

Рабочие задания — основная ошибка того, что люди не имеют энергии и мотивации. Они считают, что остальные задания не очень важны. Обязательно, кроме рабочих задач, записывайте личные. Это может быть приготовление пищи, уборка, общение с мужем или женой, взаимодействие с детьми или прогулка.

Если, например, речь идет об ужине с семьей, то отдельно записывайте приготовление, а отдельно — потребление пищи. При планировании дел важно учитывать все отрасли вашей жизни. Речь идет о здоровье, семье, рабочей, духовной, принципиальной и общей отраслях.

Как приучить детей рано вставать?

Родители часто жалуются, что их дети долго спят. На самом деле дети — это зеркало родителей. Если родители самоорганизующихся и смогут просыпаться утром, то автоматически дети будут подтягиваться к этому.

Если родители смогут объяснить и донести ценность раннего подъема, это улучшит самодисциплину, самоорганизацию и взаимоотношения в семье. Поэтому очень полезно и важно делать это единственным ритуалом для того, чтобы семья была крепкой. Например, можно вместе выполнять утреннюю зарядку на 5-10 минут. Можно осуществлять утреннее чтение.

10 дней без сна может привести к смерти человека. Постоянные недосыпания уменьшают не только привычную эффективность, но и влияют на память, объясняют в НАН Украины. Нейрофизиологи Академии наук выяснили, что в мозгу человека действует особая клеточная система. Она качает межклеточную жидкость, которая омывает нейроны. Жидкость забирает все остатки жизнедеятельности нервных клеток и отдает полезное. Во время сна она движется быстрее, очистка происходит активнее.

Таким образом происходит консолидация памяти и удаления краткосрочных воспоминаний.

Автор: Алёна Лищук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начинайте день с "вкусненьких дел" - специалист посоветовала, как научиться просыпаться на рассвете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Облетел Землю 128 раз: состоялось путешествие первого космического туриста

Выпустили первый компакт-диск

Стартовало строительство космодрома

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 10062
(PR)
(PR) Просмотров: 7020
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 5571
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 5283
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 4806
Наука
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
 Просмотров: 81
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
 Просмотров: 432
Телескоп Hubble сфотографировал космическое "ожерелье с бриллиантами"
Телескоп Hubble сфотографировал космическое "ожерелье с бриллиантами" Просмотров: 189
Сколько стоит подготовка к ВНО-2021? Анализ стоимости занятий с репетитором
Сколько стоит подготовка к ВНО-2021? Анализ стоимости занятий с репетитором Просмотров: 243
Абсолютный рекорд: вертолет NASA совершил третий полет на Марс
Абсолютный рекорд: вертолет NASA совершил третий полет на Марс Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
2
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
Голосов: 521
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть