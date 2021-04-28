Начинайте день с "вкусненьких дел" - специалист посоветовала, как научиться просыпаться на рассвете

Большинство украинцев за последний год стали просыпаться на 1-2 часа позже. Именно такое время они стали экономить во время работы из дома в условиях пандемии.

Многие жалуются на существенное снижение эффективности и смещение пика рабочих часов с 11:00-15:00 до 14:00-17:00.

Автор: arcadiaportal.gr Как научиться просыпаться на рассвете

Утренние подъемы увеличивают мотивацию и добавляют энергии. Можно успеть гораздо больше сделать и лучше, — говорит Gazeta.ua ведущая программ для экономии времени и повышения эффективности бизнеса Оксана Долгова. Она рассказывает, как научиться просыпаться рано.

Какой график начала сна и подъема наиболее оптимальный?

Когда человек засыпает в 22:00 или 23:00 и просыпается в 5:00 или 6:00. Тогда эффективность будет зашкаливать.

Влияет ли количество часов сна на ранний подъем?

Да. Необходимо определить, какое время сна является для вас наиболее оптимальным. Для кого-то это может быть 6:00, для кого-то — 8. Надо анализировать каждый момент отдельно для того, чтобы понимать свой внутренний физиологический часы. Смотрите не на часы, а на свое состояние. Только тогда, когда утром чувствуете счастье и энергию, вы нашли золотую середину.

Настолько важен именно глубокий сон для эффективности человека?

Во время глубокого сна ночью происходят самые необходимые процессы для организма. В это время клетки качественнее и быстрее восстанавливаются, чем днем, улучшается память. Образуются нейронные связи, которые восстанавливают ее. Также происходит гормональная стабилизация. Когда мы днем ​​взаимодействуем, бегаем, то адреналин "бушует" в организме. Ночью — улегается. Если вы хорошо питаетесь и правильно спите, то это обеспечивает хороший иммунитет и способствует профилактике потенциальных болезней.

Как ранний подъем делает человека более продуктивной?

Утром есть свежие мысли и структурировать их гораздо легче. Если есть желание, то можно помедитировать. Именно медитирование расслабляет мозг и позволяет зайти качественным мыслям. Оно способствует тому, чтобы человек стал более эффективным и результативным.

Как приучить себя вставать рано?

Записать "вкусненькие дела", которые приятно делать и ради которых вам захочется просыпаться в 6:00 или 07:00. Это может быть 15 минут чтения любимой книги. Можно также заняться развитием. Например, изучением языка или специализированной литературы. В общем необходимо планирование для раннего подъема. Вечером запишите основные задачи, которые будут мотивировать подняться как можно раньше.

Каких ошибок допускают при переходе на ранний подъем?

Рабочие задания — основная ошибка того, что люди не имеют энергии и мотивации. Они считают, что остальные задания не очень важны. Обязательно, кроме рабочих задач, записывайте личные. Это может быть приготовление пищи, уборка, общение с мужем или женой, взаимодействие с детьми или прогулка. Если, например, речь идет об ужине с семьей, то отдельно записывайте приготовление, а отдельно — потребление пищи. При планировании дел важно учитывать все отрасли вашей жизни. Речь идет о здоровье, семье, рабочей, духовной, принципиальной и общей отраслях.

Как приучить детей рано вставать?

Родители часто жалуются, что их дети долго спят. На самом деле дети — это зеркало родителей. Если родители самоорганизующихся и смогут просыпаться утром, то автоматически дети будут подтягиваться к этому. Если родители смогут объяснить и донести ценность раннего подъема, это улучшит самодисциплину, самоорганизацию и взаимоотношения в семье. Поэтому очень полезно и важно делать это единственным ритуалом для того, чтобы семья была крепкой. Например, можно вместе выполнять утреннюю зарядку на 5-10 минут. Можно осуществлять утреннее чтение.

10 дней без сна может привести к смерти человека. Постоянные недосыпания уменьшают не только привычную эффективность, но и влияют на память, объясняют в НАН Украины. Нейрофизиологи Академии наук выяснили, что в мозгу человека действует особая клеточная система. Она качает межклеточную жидкость, которая омывает нейроны. Жидкость забирает все остатки жизнедеятельности нервных клеток и отдает полезное. Во время сна она движется быстрее, очистка происходит активнее. Таким образом происходит консолидация памяти и удаления краткосрочных воспоминаний.