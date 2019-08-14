Начали тестировать "умную" систему для мониторинга океана

Океан будут мониторить благодаря умной системе Фото: sbras.info

"Умная" система может измерять температуру и уровень помутнение воды, глубину и показывать уровень концентрации ионов водорода в реальном времени.

Тесты проводят ученые Института по океанологии китайской Академии наук. Система будет мониторить среду океана в водах у прибрежного города Чжоушань, передает Xinhua.

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"Умная" система имеет технологии интеллектуального управления и выдвижных структур для постоянного наблюдения за океанскими профилями.

Благодаря сенсорам, которые прикрепили к поплавковому оборудованию, исследователи могут получать данные об условиях океана в реальном времени.

Всего разработали 21 "разумную" систему. Их разместили в Желтом и Восточном морях.

Исследователи китайской Академии наук преуспели в режиме многожилищного питания с солнечной и волновой энергией. Также в наблюдении за многослойным потоком ветра.